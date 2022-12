Maas-Nachrückerin Emily Vontz wird die Jüngste im Bundestag Heiko Maas legt sein Bundestagsmandat nieder. Für ihn rückt eine junge Frau nach. Doch wer ist Emily Vontz? dpa

ARCHIV - Heiko Maas (SPD) hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass er sein Bundestagsmandat niederlegen will. Für ihn rückt nun Emily Vontz nach. Kay Nietfeld/dpa

Losheim am See -Als Nachrückerin von Heiko Maas wird Emily Vontz mit ihren 22 Jahren die jüngste Abgeordnete im Bundestag sein. „Klar werde ich auffallen als jüngste Bundestagsabgeordnete“, sagte Vontz am Mittwoch im saarländischen Losheim am See der Deutschen Presse-Agentur. Ihr gehe es aber nicht ums Auffallen, sondern darum, auch junge Politik zu machen. „Gerade junge Menschen, die genauso alt sind wie ich, sagen, sie finden es richtig gut, dass mal jemand in unserem Alter im Bundestag sitzt. Und jetzt ist auch die Zeit dafür.“