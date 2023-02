Maaßen trotzt der CDU-Führung - massive Vorwürfe Das Enfant terrible der CDU gibt nicht klein bei: Hans-Georg Maaßen hat der Parteispitze ein Verteidigungsschreiben geschickt, das sich wie eine Anklageschri... Ulrich Steinkohl und Jörg Blank , dpa

Berlin -Hans-Georg Maaßen zieht nicht zurück: Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat in einer Stellungnahme an die CDU-Spitze alle Vorwürfe parteischädigenden Verhaltens zurückgewiesen. Die 26 Seiten lange Verteidigungsschrift, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt, ist gespickt mit Attacken auf die Parteiführung. Die Aufforderung zum Parteiaustritt nennt Maaßen rechtswidrig. Für ein Parteiausschlussverfahren lägen keine materiellen Gründe vor.