Zuerst kamen diejenigen ukrainischen Flüchtlinge nach Polen, die Familie und Freunde in Polen haben. Dann kamen Mütter mit Kindern. Jetzt kommen immer mehr ältere oder auch kranke Menschen. Auch wenn viele von ihnen weiterreisen, ist klar: Die Flüchtlinge aus der Ukraine werden auf längere Zeit in Polen bleiben. In der U-Bahn und in der Apotheke, im Café und im Park – überall hört man Ukrainisch und Russisch. Vor dem 24. Februar 2022 waren diese Sprachen sehr häufig zu hören. Doch jetzt hört man ihren Klang auf den Straßen Warschaus so oft, dass man den Eindruck bekommen könnte, Ukrainisch und Russisch würden genauso oft wie Polnisch gesprochen werden.

„Polen ist kein Land, Polen ist eine Hilfsorganisation.“ Solche Witze kursieren unter Aktivisten und Journalisten im Internet. Der Grund? Obwohl die polnische Gesellschaft bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine großartige Arbeit geleistet hat, war dieser Erfolg vor allem dem Engagement der Bevölkerung zu verdanken, nicht dem polnischen Staat, nicht seinen Ämtern und auch nicht seinen Institutionen.

Albert Zawada Der Autor Witold Mrozek, 1986 geboren, arbeitet als Journalist für das Feuilleton der Gazeta Wyborcza, Polens wichtigster linksliberaler Tageszeitung. Er arbeitet zudem als Theaterkritiker und Dramaturg und veröffentlicht Texte in der Krytyka Polityczna.

imago Der Bahnhof von Krakau: Jeden Tag kommen Geflüchtete aus der Ukraine an.

Die Solidarität der Polen ist groß

Die Polen zeigen sich solidarisch, wahrscheinlich als Folge eines historischen Traumas und der Angst, dass die russischen Panzer, von denen uns unsere Großmütter, Großväter und Väter erzählt haben, bald wieder nach Warschau zurückkehren könnten. In den ersten Tagen des Krieges fuhren die Polen mit ihren eigenen Autos an die Grenze, um den ukrainischen Geflüchteten zu helfen und sie abzuholen. Bis heute nehmen sie Flüchtlinge aus der Ukraine in großer Zahl bei sich zu Hause auf.

Auch die Unternehmen haben sich an Hilfsaktionen beteiligt: Mobilfunkbetreiber haben an Bahnhöfen kostenlose SIM-Karten verteilt, damit ukrainische Flüchtlinge ihre Angehörigen kontaktieren können. Restaurants geben an Bahnhöfen kostenlos Essen aus. Ganz normale Leute schmieren Sandwiches, um die Ukrainer an den Bahnhöfen zu versorgen. Kunstgalerien, Theater, Kirchengemeinden, Hotels – zahlreiche Institutionen haben Notunterkünfte eröffnet. Freiwillige Helfer von Organisationen wie „Grupa zasoby“ halten nächtelang Wache an jenen Orten, an denen die Flüchtlinge ankommen. Innerhalb eines Monats hat die „Grupa zasoby“ Übernachtungsmöglichkeiten für 5000 Menschen in Warschau gefunden.

IMAGO/JAN GRACZYNSKI Ukrainische Geflüchtete kommen am Bahnhof in Krakau an und bekommen Essen von Polen.

Ukrainische Frauen und Kinder werden bevorzugt behandelt

Der Staat hat sich bei diesen Hilfsaktionen nicht besonders engagiert. Die lokalen Behörden haben nicht besonders viel geholfen. Um die Wahrheit zu sagen: Es fehlt nach wie vor an staatlich organisierten Unterkünften für die längerfristige Unterbringung von Flüchtlingen. Polen leidet ohnehin seit Jahren unter Wohnungsmangel. Insbesondere in Großstädten wie Krakau und Warschau ist die Not groß. Die Flüchtlinge werden dazu angehalten, in kleinere Städte zu gehen, in denen es billigen Wohnraum und einen Mangel an Arbeitskräften gibt. In den ersten Wochen landeten die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine jedoch noch in Warschau.

Entgegen der Berichte in Teilen der westlichen Medien hat der polnische Grenzschutz zu Beginn von Putins Angriffskrieg Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nicht nach ihrer Hautfarbe eingeteilt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Studenten aus Afrika oder Asien, die aus der Ukraine nach Polen geflüchtet sind, keine Probleme gehabt hätten. Berichten zufolge haben ukrainische Beamte ihnen den Zugang zu Flüchtlingszügen versperrt und ukrainische Frauen und Kinder bevorzugt behandelt. Außerdem wurde den Ukrainern, insbesondere den ukrainischen Müttern mit Kindern, eher Sozialhilfe als anderen Ausländern ausgezahlt.

IMAGO/Alex Chan Tsz Yuk Ein Flüchtlingskind am Hauptbahnhof von Warschau.

Der polnische Grenzschutz veröffentlicht antirassistische Inhalte auf Twitter

NGOs und private Initiativen versuchen, die Probleme zu lösen und die fehlende Hilfe pragmatisch auszugleichen, die der polnische Staat nicht geben oder erteilen kann. Sie erstellen Facebook-Seiten, um Ukrainern und, wie es euphemistisch heißt, „Menschen aus Ländern außerhalb der Ukraine“ zu helfen.

Die Situation ist paradox und kompliziert. Die polnische Regierung, die in den letzten Jahren nicht davor zurückgeschreckt hat, Flüchtlinge zu verängstigen oder sogar fremdenfeindliche Stereotypen zu reproduzieren, ist während des Krieges in der Ukraine sehr darauf bedacht, ein rassistisches Image zu vermeiden.

Die polnische Polizei, die in den letzten Jahren viel Vertrauen in der Öffentlichkeit verloren hat (etwa durch die Bekämpfung von Frauenprotesten) gibt sich jetzt tolerant. Als Hooligans versucht hatten, rassistische Unruhen in der Grenzstadt Przemysl zu organisieren, veröffentlichte der polnische Grenzschutz antirassistische Inhalte auf Twitter.

IMAGO/Alex Chan Tsz Yuk Eine Mutter mit ihrem Kind am Bahnhof von Przemysl.

Wird der polnische Staat von den ukrainischen Flüchtlingen profitieren?

In Polen herrscht ein nationaler Konsens darüber, dass man den Ukrainern helfen muss. Doch wie lange wird diese Begeisterung, dieser Konsens halten? Es ist seit Jahren bekannt, dass der polnische Staat öffentliche Dienstleistungen in keinem großen Umfang anbieten kann. In das Bildungs- und Gesundheitswesen wird zu wenig investiert. Ärzte und Krankenschwestern wandern aus, um im Westen und Norden Europas zu arbeiten. Lehrer fliehen in andere, besser bezahlte Berufe oder gehen an Privatschulen.

Wie soll dieses ohnehin schon schwache System Hunderttausende Menschen aus der Ukraine auffangen können, die den Polen in ihren Rechten gleichgestellt sind? Oder wird der ukrainische Exodus dem polnischen Staat langfristig helfen? Einige Kommentatoren sagen ganz offen, dass sie die Hoffnung hegen, dass die aus der Ukraine geflohenen Ärzte oder Krankenschwestern nach einer schnellen Sprachausbildung das marode polnische System werden stützen können. Innerhalb einer Woche stieg die Zahl der ukrainischen Schüler in polnischen Schulen auf 100 Tausend (von 50 Tausend). Die Zahl wächst weiter an. Die Schulen sind nicht fähig dazu, den Ukrainern die Möglichkeit zu geben, Unterricht in ihrer Sprache zu bekommen, auch wenn immer mehr ukrainische Lehrer und Assistenten eingestellt werden.

IMAGO/Hesther Ng Der Hauptbahnhof von Warschau

Kritik an Ukrainern wird in Polen als pro-russische Propaganda gesehen

Parteipopulisten, Internet-Trolle oder russische Agenten wollen das Gefühl der „Ungerechtigkeit“ polnischer Bürger ausnutzen, die angeblich zugunsten von Ukrainern „diskriminiert“ werden. Die Abneigung gegen Flüchtlinge ist jetzt politischer Treibstoff für die Gegner der PiS-Partei auf der Seite des rechtsnationalen Lagers. Dabei ist vor allem die ultranationalistische und ultrarechte Partei Konfederacja gemeint.

Bislang boykottieren alle Journalisten die Pressekonferenzen dieser rechtsextremen Partei, die ihre Auftritte etwa unter dem Motto „Stoppt die Privilegien für Flüchtlinge“ veranstaltet. Presseboykotte mögen eine radikale Methode sein. (Die Partei protestiert dagegen.) Aber unter den jetzigen Bedingungen werden in Polen rassistische Parolen gegen Ukrainer schlicht als pro-russische Propaganda und als Bedrohung der Staatssicherheit und Souveränität gesehen.

IMAGO/Dominika Zarzycka Eine pro-ukrainische Demo in Krakau.

Ukrainern wird geholfen, Arabern nicht

Die polnische Regierung, die – wir erinnern uns – selbst einst fremdenfeindliche Parolen für eigene politische Zwecke instrumentalisiert hat, beruhigt nun die Bürger und rechtfertigt sich: Entgegen der fremdenfeindlichen Propaganda würden ukrainische Bürger unter den gleichen Bedingungen wie Polen behandelt und nicht – wie es in den rechtsnationalen Medien heißt – „bevorzugt“.

Die Tatsache, dass der polnische Grenzschutz afrikanischen Studenten, die aus der Ukraine fliehen, keine Probleme bereitet und dass die polnische Gesellschaft bereit ist, ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, sollte jedoch nicht über das ganze Spektrum der Fakten hinwegtäuschen.

Das Drama an der polnisch-belarussischen Grenze ist noch lange nicht vorbei. Linke Aktivisten sprechen sogar von Einwanderungsapartheid. Sie weisen auf den gigantischen Unterschied hin, wie Flüchtlinge aus der Ukraine einerseits und Flüchtlinge aus Afghanistan oder dem Nahen Osten andererseits behandelt werden. „Die Polen, mit denen wir zusammenarbeiten, leben in einer grässlichen Doppelmoral. Sie helfen Flüchtlingen aus der Ukraine und hassen zugleich Flüchtlinge aus dem Nahen Osten,“ schreiben die Soziologen Przemysław Sadura und Sylwia Urbańska in einem Bericht zu ihren Studien an der Ostgrenze Polens.

IMAGO/Amy Katz Freiwillige Helfer am Bahnhof von Przemysl

Die rechte Regierung hat im November vor Flüchtlingen gewarnt

An der polnischen Grenze zu Belarus gilt nach wie vor ein merkwürdiger juristischer Ausnahmezustand, ohne dass eine Ausnahmesituation tatsächlich vorliegt. Er basiert auf dem sogenannten „Grenzschutzgesetz“ vom November 2021, das Push-Backs „legalisiert“. Die Beschränkungen für die Einreise von Journalisten in das polnisch-belarussische Grenzgebiet, die Teil des Ausnahmezustands sind, wurden gerade bis Juni verlängert. Und der Bau einer „Mauer“, die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten effektiv von Polen abschirmen soll, geht weiter.

Heute klingen die Befürchtungen, die die rechte Regierung im Herbst in der Öffentlichkeit zu schüren versuchte (als angeblich fünf- oder fünfzehntausend neue Flüchtlinge aus dem Nahen Osten zu einer Destabilisierung des Landes beitragen würden), grotesk und erbärmlich. Heute gibt es mehr als 1,5 Millionen Flüchtling. Sie sind innerhalb eines Monats gekommen. Und was ist passiert? Polen existiert immer noch, die Welt ist nicht zusammengebrochen.

Wird in Polen eine neue Toleranzkultur vorbereitet?

Pessimisten befürchten jedoch, dass sich die Stimmungen verschlechtern und die nationalen Konflikte zunehmen werden, wenn der polnisch-ukrainische Karneval der Begeisterung und der Gastfreundschaft zu Ende geht und die Energie der Menschen versiegt. Es wird die Zeit kommen, wenn Populisten diese Frustrationen ausnutzen werden. Pessimisten erinnern uns daran, dass die Ukrainer in allen soziologischen Studien zu den Nationen gehören, die von den Polen am meisten abgelehnt werden. Dies hängt sowohl mit historischen Traumata und auch mit blutigen ethnischen Konflikten zusammen, die den Polen die Ukrainer als „Bauern“ und die Polen als „adlige Herren“ nähergebracht haben.

Optimisten, auch gemäßigte, weisen hingegen darauf hin, dass Polen als ein Land nach der Shoah, nach der ethnischen Verfolgung von Juden, Deutschen oder Schlesiern und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Krieg endlich seinen multiethnischen Charakter wiedererlangen könnte. Dass die aktuelle Situation eine Lehre in Sachen Multikulturalismus und Offenheit für die polnische Gesellschaft sei und dass das Land dadurch vielleicht sich besser und toleranter entwickeln könnte. Bereitet die neue Offenheit gegenüber den ukrainischen Nachbarn eine neue Toleranzkultur vor, die auch anderen Nationen und ethnischen Gruppen (vielleicht kurdischen Flüchtlingen?) zugute kommen wird? Studien raten hier zur Vorsicht. Und doch: Noch vor einem halben Jahr wäre es undenkbar gewesen, dass Polen 2,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufnehmen würde. Die Hoffnung ist also berechtigt.

Dieser Text wurde aus dem Polnischen von Tomasz Kurianowicz übertragen.

