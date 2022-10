Macht die Krise uns alle arm? Wegen der hohen Inflation und der Energiekosten warnen Sozialverbände vor wachsender Armut bis weit in die Mittelschicht hinein. Wird die Not in Deutschland ... Verena Schmitt-Roschmann dpa

Berlin -Annie W. sagt, sie möchte einfach mal so einen Kaffee trinken gehen. „Das ist nicht möglich, wir können solche Kleinigkeiten nicht.“ Wenn die Schuhe kaputt sind oder der Schulranzen des Kindes: „Mal schnell in den Laden? Das geht nicht.“ Die 40-Jährige hat im Mai mit einem Tweet die Bewegung #Ichbinarmutsbetroffen angestoßen. Jetzt steht sie auf einer Bühne vor Demonstranten am Berliner Kanzleramt. Sie fordert Hilfe ein. „Wir gehören genauso dazu wie jeder andere auch.“