Machtgezerre um Frankreichs Rentenreform Frankreichs Präsident Macron möchte, dass Menschen länger arbeiten. Dagegen gehen wieder Hunderttausende auf die Straße. Im Parlament kommt es zu einer Absti... Rachel Boßmeyer , dpa

Paris -Blockierte Schulen, leere Schienen und Hunderttausende auf den Straßen: Schon seit Wochen hält der Kampf um die Rentenreform Frankreich in Atem. Auch am Wochenende machten die Gewerkschaften mit Protesten und Streiks wieder Druck. Der Senat stimmte dem Vorhaben nach hitziger Debatte in der Nacht zum Sonntag in erster Lesung zu. Einer bleibt bei all dem auffällig ruhig: Präsident Emmanuel Macron.