Macron verteidigt in TV-Ansprache Rentenreform Die Proteste gegen die umstrittene Rentenreform ebben nicht ab. Nun wendet sich Frankreichs Präsident Macron in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung. Doch v... dpa

Eine Person schlägt in Lyon auf einen Topf während einer Fernsehansprache des französischen Präsidenten Macron. Laurent Cipriani/AP/dpa

Paris -Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einer Fernsehansprache seine umstrittene Rentenreform verteidigt. Zur Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre habe es keine Alternative gegeben, sagte Macron am Montagabend. Ansonsten hätten die Beiträge erhöht oder das Rentenniveau gesenkt werden müssen. „Wird diese Reform akzeptiert? Offensichtlich nicht, und trotz monatelanger Konsultationen konnte kein Konsens gefunden werden, und ich bedauere das“, sagte Macron. Er kündigte an, auf Gewerkschaften und Arbeitgeber zugehen zu wollen.