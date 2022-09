Macrons Partei benennt sich in Renaissance um Die Partei von Frankreichs Staatschef hat sich einen verheißungsvoll klingenden Namen gegeben: „Renaissance“. Laut seiner Premierministerin Borne ist es der ... dpa

Der französische Präsident Emmanuel Macron bei einer Ansprache in Paris. Ludovic Marin/AFP POOL/AP/dpa

Paris -Die Partei von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich in Renaissance (auf Deutsch: Wiedergeburt) umbenannt und mit zwei kleinen Partnerparteien zusammengeschlossen. Das wurde bei einem Parteikongress am Samstagabend in Paris beschlossen. Die von Macron 2016 gegründete politische Bewegung hieß bislang La République en Marche (LREM), was auf Deutsch soviel heißt wie „Die Republik in Bewegung“.