San Francisco - Schwer zu sagen, wann genau sich Kaliforniens Politik in einen Zirkus verwandelt hat. War es im April, als Caitlyn Jenner, Stiefmutter des Kardashian-Clans und Reality-TV-Star, ihre Kandidatur für das Amt der Gouverneurin bekannt gab? Oder der Moment, als Kevin Paffrath, ein 29-jähriger Immobilienmakler, Millionär und YouTuber, in einer Fernsehdebatte vorschlug, eine Pipeline vom Mississippi nach Kalifornien zu verlegen, um die Dürre im Land zu beenden? Oder als der Republikaner John Cox mit einem Braunbären vor die Kameras trat – was dafür sorgte, dass sich niemand mehr für das interessierte, was Cox zu sagen hatte, weil hinter ihm dieser Bär saß und Oreo-Kekse futterte?

Menschen, Tiere, Sensationen. Selbst für ein Land, in dem die Grenzen zwischen Politik und Show fließend sind – und das nicht erst seit Donald Trump –, hat der Wahlkampf, der gerade in Kalifornien stattfindet, ein neues Niveau erreicht. Zirkusniveau.

Dem derzeitigen Amtsinhaber droht die Abwahl durch Referendum

Bis zum 14. September dürfen die Kalifornier darüber abstimmen, ob Gouverneur Gavin Newsom im Amt bleiben soll. „Recall“ nennt sich diese Art von Wahl, die es auf der ganzen Welt gibt, auch in Deutschland, wo in vielen Bundesländern Bürgermeister mit solch einem Referendum abgewählt werden können. Meistens sind die Hürden dafür hoch und Recalls deshalb selten. In Kalifornien aber reichten 1,4 Millionen Unterschriften, das sind zwölf Prozent der Wahlberechtigten.

Anfangs war es eine kleine Gruppe von Trump-Fans, die sich für den Recall einsetzte, unterstützt von Corona-Leugnern, QAnon und Sympathisanten der rechtsextremen Proud Boys. Als während der Pandemie die Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen wuchs, schlossen sich auch Republikaner an.

AP/Rich Pedroncelli Kaliforniens demokratischer Gouverneur Gavin Newsom: Ein unnötiger Fehler könnte ihn das Amt kosten.

Gavin Newsom, 53, ist das perfekte Feindbild: ein gutaussehender Weinhändler – als er noch Bürgermeister von San Francisco war, trug er den Spitznamen „Mayor McHottie“ –, dessen Tante mit Nancy Pelosis Schwager verheiratet ist und zu dessen Sponsoren die Getty-Familie gehört. Newsom verhängte ein Moratorium für Hinrichtungen, setzte sich früh für die Homoehe ein und für die Legalisierung von Cannabis. Ein progressiver Demokrat mit guten Verbindungen zur politischen und gesellschaftlichen Elite, der dann auch noch dabei fotografiert wurde, wie er ohne Maske im Nobelrestaurant „The French Laundry“ mit Lobbyisten beim Essen saß, mitten in der zweiten Welle der Pandemie.

Abgestimmt wird jetzt nicht nur über die Frage, ob Newsom gehen muss, sondern auch darüber, wer ihn ersetzen soll. Bisher gab es in Kalifornien erst einen einzigen Recall, der erfolgreich war, im Jahr 2003. Der damalige Gouverneur hieß Gray Davis, der Kandidat, der ihn ersetzte: Arnold Schwarzenegger, vorher bekannt als Mr. Universum, seitdem bekannt als der „Governator“.

46 Kandidaten stehen auf dem Wahlzettel, was auch daran liegt, dass jeder antreten durfte, der 7000 Unterschriften vorlegen oder 4000 Dollar Gebühr bezahlen konnte. Sollte sich eine Mehrheit gegen Newsom entscheiden, gewinnt der Gegenkandidat, der die meisten Stimmen erhält.

Multimillionäre, Lkw-Fahrer und Frauen ohne Nachnamen

Mitte August fanden die Wähler ein Heftchen aus Recyclingpapier in ihrem Briefkasten, in dem sich alle Kandidaten vorstellten: ein Mordermittler, mehrere Multimillionäre, ein Filmproduzent, eine Yogalehrerin, ein evangelikaler Cannabis-Befürworter, Angelyne, eine Frau ohne Nachnamen, die in den 1980er-Jahren als Unterwäschemodel die Werbetafeln in L.A. zierte, ein Stadtführer, der sich mit nur zwei Worten vorstellte („Love U“) und ein ebenso wortkarger Lkw-Fahrer („Search YouTube“).

Ein Mann namens Denver Stoner erklärte, er kandidiere, weil er es lustig fände, wenn ein „Stoner“ Gouverneur würde – Stoner nennt man in den USA Leute, die oft und gerne Drogen nehmen.

Und eben jener John Cox, der Republikaner mit dem Bären, der erst vor zwei Jahren eine historische Niederlage gegen Newsom einsteckte. Jetzt änderte er seinen Twitternamen in @beastjohncox und steckte fünf Millionen Dollar in einen Werbespot, in dem er, das Biest, Newsom, den Schönen, herausforderte. Cox kämpfte dann erst mal gegen Tierschützer, die ihm Tierquälerei vorwarfen wegen des Auftritts mit dem Bären.

Es ist nicht so, dass keine seriösen Kandidaten antreten. Die Republikaner schicken auch gestandene Politiker ins Rennen, Kevin Faulconer etwa, Bürgermeister von San Diego. Weil die Demokraten aber aus Protest gegen den Recall ihren Mitgliedern davon abrieten zu kandidieren, stehen nur sieben nahezu unbekannte Demokraten auf der Liste.

Der Bekannteste unter ihnen ist der Immobilien-YouTuber Kevin Paffrath. Bevor er vorschlug, den Mississippi nach Kalifornien umzuleiten, brachte er bereits das Handynetz des Mobilfunkanbieters Verizon zum Zusammenbruch.

Er hatte seine 1,7 Millionen Follower aufgerufen, Wahlwerbung für ihn, den „JFK-Style-Demokraten“, per SMS zu verschicken. Es gibt Dienstleister, die dafür Telefonnummern und Software bereitstellen – verschicken aber muss man die SMS händisch und einzeln. Dafür suchte Paffrath also Helfer. Tausende meldeten sich gleichzeitig im System an, verschickten Millionen SMS binnen weniger Stunden und sprengten so Verizons Handynetz. Anfang August führte Paffrath kurzzeitig die Umfragen an.

Larry Elder: Eine Art schwarzer Trump in Kalifornien

Mittlerweile liegt er nur noch auf Platz zwei. Er wurde überholt von Larry Elder, 69, einem Talkshow-Gastgeber, Abtreibungsgegner und Klimaleugner. Elders Kandidatur wäre fast daran gescheitert, dass er sich weigerte, seine Steuerunterlagen offenzulegen. In letzter Minute gab ihm ein Gericht recht und Elder durfte trotzdem antreten. Als erste Amtshandlung versprach er, die Masken- und Impfpflicht, die derzeit für Kaliforniens Beamte gilt, aufzuheben.

Imago Der Moderator Larry Elder führt derzeit die Umfragen an, er könnte Gouverneur werden, sollte Gavin Newsom abgewählt werden.

Larry Elder könnte eine Art schwarzer Trump in Kalifornien werden. Aufgewachsen ist er im Ghetto von South Central L.A., ein Selfmademan, dessen Fernsehkarriere ein Stern auf Hollywoods Walk of Fame krönt. Er wäre der erste schwarze Gouverneur in der Geschichte Kaliforniens – mit der Pointe, dass er Polizeigewalt gegen Schwarze für eine Erfindung hält und gegen Black Lives Matter wettert. Er würde auch gerne die Nachfahren von Sklavenhaltern entschädigen, die mit dem Ende der Sklaverei ihr „Eigentum“ verloren hätten, das erklärte er kürzlich in einem Interview.

Und dann trat auch noch eine Ex-Freundin an die Öffentlichkeit. Sie hatte Elder vor 20 Jahren bei einer Party in Hugh Hefners Playboy Mansion kennengelernt, arbeitete als Produzentin für seine Show und wurde 2013 seine Verlobte. Bis Elder, Waffenfreund und Befürworter von legalem Cannabis, sie eines Abends bekifft mit einer Pistole bedroht haben soll. Elder leugnet den Vorwurf, genau wie zwei weitere Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung gegen ihn. Über eine der beiden Frauen sagte er, sie sei viel zu hässlich für ihn. Womit wir wieder bei Trump wären.

Vor zwei Wochen noch sah es knapp aus für Gavin Newsom, nur 0,2 Prozentpunkte trennten ihn in den Umfragen von der Abwahl und Kalifornien von einem rassistischen und sexistischen Impfgegner als Gouverneur. Mittlerweile hat Newsom seinen Vorsprung wieder ausgebaut. Und es sieht so aus, als behielten die recht, die diese Wahl für nichts weiter als einen Zirkus, vor allem aber für Zeit- und Geldverschwendung halten: Newsoms Amtszeit endet regulär sowieso im nächsten Jahr – die Kosten für den Recall liegen bei 276 Millionen Dollar.