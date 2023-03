Mangel bei der Bundeswehr: Wenn sich zwei Soldaten einen Bleistift teilen

Achim Wohlgethan ist das, was man einen umtriebigen Mann nennen könnte. Sobald man ihn am Telefon hat, beginnt er zu erzählen. Es sind spannende Geschichten aus dem Innenleben der Bundeswehr – und es gibt keine Waffengattung, über die er nicht berichten könnte.

Der ehemalige Fallschirmspringer, der auch in Afghanistan eingesetzt war, ist seit 2006 kein aktiver Soldat mehr. Dennoch ist er regelmäßig in den Bundeswehrkasernen in ganz Deutschland unterwegs. Der 57-Jährige arbeitet für den Bundeswehrverband. Es ist ihm allerdings wichtig, darauf hinzuweisen, dass er nicht dessen Sprecher ist.

Das neue Buch, das Wohlgethan über die Bundeswehr geschrieben hat, gibt ausschließlich seine Meinung wieder, betont er. Aber es ist gespickt mit Informationen der Kameradinnen und Kameraden vor Ort. Wohlgethan ist kein Lobbyist und kein Politiker, sondern – wenn man so will – das Sprachrohr der aktiven Soldatinnen und Soldaten. Hier berichtet einer aus der Praxis – und die ist auch ein Jahr nach der Zeitenwende vor allem ernüchternd.

Er trifft auf Soldatinnen und Soldaten, die ihm im Sportanzug gegenübertreten, weil sie zwar seit vier Wochen in der Grundausbildung sind, aber immer noch keine Uniform haben. Dabei sollen sie ja schon am Anfang lernen, sich mit der Bundeswehr zu identifizieren. Uniform und Erscheinungsbild seien da ungeheuer wichtig für die Identität einer Truppe, schreibt Wohlgethan.

Doch immer wieder hört er von fehlender Gefechtsausrüstung: „Da sinkt die Motivation schon in den ersten Tagen.“ Die Ernüchterung hat ihren Preis. Etwa 40 Prozent aller Neueinsteiger brechen innerhalb der ersten zwei Wochen die Grundausbildung ab. Wohlgethan glaubt nicht, dass es daran liegt, weil die Ausbildung besonders hart ist. Im Gegenteil: Viele Rekruten müssten tatenlos in den Kasernen herumhängen – etwa weil ihnen Waffen für die Schießausbildung fehlten.

Aber es geht noch absurder. In seinem Buch berichtet Wohlgethan von einem Stabsunteroffizier, der Soldaten durch die Grundausbildung bringen sollte. „So blöd sich das jetzt anhört, aber die Rekruten hatten tatsächlich nichts mehr, womit sie etwas aufschreiben konnten“, liest man fassungslos in dem Buch. „Der Stabsunteroffizier wusste, wenn er eine Materialanforderung schreibt, wartet er ewig.“ Der Mann habe schließlich auf eigene Kosten im nächsten Schreibwarengeschäft Bleistifte eingekauft: „Die ließ er dann in der Mitte durchsägen und gab jeweils einen halben Stift pro Mann aus.“

Solche Anekdoten lesen sich unterhaltsam, jedenfalls wenn man ein Faible fürs Groteske hat. Doch dem Autor geht es darum, klarzumachen, wie die Situation bei der Bundeswehr wirklich ist – ein Jahr nach der viel beschworenen Zeitenwende. Allein ist er damit nicht. Auch die Wehrbeauftragte Eva Högl hatte kürzlich angemerkt, dass von den 100 Milliarden Euro Sondervermögen noch nichts bei der Truppe angekommen sei.

Die deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine hätten in dieser Hinsicht noch zusätzliche negative Auswirkungen. „Im Grunde findet bei der Bundeswehr durch die Lieferung von Material an die Ukraine gerade eine regelrechte Abrüstung statt“, sagt Wohlgethan. „Ich war bei Einsatzverbänden, die wirklich nichts mehr haben. Viele Soldaten kaufen sich dann vom eigenen Geld dringend benötigte Ausrüstung.“ Auch hier investieren dann viele ihr eigenes Geld – müssten dann aber zusätzlich mit der Bürokratie kämpfen.

Wohlgethan gibt ein Bespiel: „Ich hatte vor kurzem einen Fall, da hatte sich ein Soldat eine Weste für 800 Euro auf eigene Kosten gekauft, weil er sie zum Lehrgang brauchte. Aber dann hieß es, Du kannst das Ding gerne tragen, aber wenn etwas passiert, ist Deine Familie nicht versichert, denn die Weste wurde von uns nicht geprüft und freigegeben.“

Nicht nur deshalb sei auch bei vielen Altgedienten die Stimmung eher schlecht: „Viele machen sich Gedanken seit der Ukraine, dass sie von einem Tag auf den anderen mit der Waffe in der Hand in einem offenen Konflikt stehen könnten“, sagt Wohlgethan. „Die meisten vermissen den Rückhalt in der Politik. Und vielen spukt auch noch der Abzug aus Afghanistan im Kopf.“ Denn auch da hat die Bundeswehr keine besonders gute Figur gemacht.

Allein am Material liege es aber auch nicht, dass die Bundeswehr so schlecht dastehe. Knackpunkt sei das Personal, da schließe er sich der Meinung der Wehrbeauftragten an. Das Problem: Viele Stellen sind unbesetzt, an anderen sitzen wiederum nicht die richtigen Leute. Wohlgethan zitiert an einer Stelle den Militärhistoriker Sönke Neitzel, der meinte, dass es bei der Zeitenwende um nichts anderes gehe als die Neugründung der Bundeswehr.

Ob die allerdings gelingt, da ist sich Wohlgethan nicht sicher, auch wenn er so wirkt, als sei seine gute Laune unverwüstlich. Zu viele Ministerinnen und Minister hätten sich bereits an der verkrusteten Struktur des Verteidigungsministeriums abgearbeitet, ohne dass allzu viel für die Bundeswehr dabei herausgekommen sei, findet er.

Dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius wünscht er jedenfalls viel Glück dabei. „Ich hoffe, dass er es schafft, die alten Seilschaften in seinem Ministerium zu kappen“, sagt Wohlgethan und gibt zum Schluss noch einen interessanten Hinweis: „Das Verteidigungsministerium ist ohnehin so aufgebläht, da sind viele Posten, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Die Soldaten, die in den Ministerien sitzen, sind meistens truppenfremd.“