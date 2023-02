Manipulation? ZDF befragt Passantin, ohne zu erwähnen, dass sie Grünen-Politikerin ist

ZDF-Reporterin Stefanie Hayn geht für die Sendung „Drehscheibe“ in die Berliner Friedrichstraße, um sich ein „neutrales“ Bild über die autofreie Straße zu machen. „Kaum sind wir da, treffen wir auf große Zustimmung zum Fußgänger-Straßen-Konzept“, heißt es im ZDF-Beitrag. Wen der Sender dabei rein zufällig trifft: Die Radfahrerin Marie Heidenreich.

„Sie arbeitet um die Ecke“, heißt es im Beitrag. Dabei ist die besagte Passantin Marie Heidenreich doch als Wissenschaftsjournalistin für Klima-, Meeres- und Polarforschung beim Projektträger Jülich in Rostock tätig, wie sie auf ihrer eigenen Homepage preisgibt. Es geht aber noch weiter.

Was die ZDF-Zuschauer nicht erfahren: Heidenreich ist bei den Grünen

2021 kandidierte Heidenreich für den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Als Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Energie und Klima der Grünen engagiert sie sich für wirksamen Klimaschutz. Außerdem setzt sie sich für attraktive Radwege in Rostock ein. 2021 hat sie die Konferenz der Radentscheide ins Leben gerufen. Ach ja, sie ist auch Mitglied der Auswahlkommission der Heinrich-Böll-Stiftung, der parteinahen Stiftung von Bündnis 90/Die Grünen.

Im Beitrag des ZDF schildert Heidenreich, wie toll die autofreie Friedrichstraße sei. „Es ist einfach wahnsinnig ruhig hier, es ist total schön ohne Autolärm“, sagt sie. Hier könne sie mit ihren Kollegen jetzt endlich langflanieren. „Es tut gut, hier so zentral eine Oase zum Aufatmen zu haben.“ Nach dem Gespräch fährt sie mit einem E-Scooter davon.

Hat das ZDF gezielt versucht, die Wahl in Berlin zu beeinflussen?

Aus einer exklusiven Forsa-Umfrage für die Berliner Zeitung geht hervor, dass die Mehrheit der Berliner die autofreie Friedrichstraße ablehnt. Für eine dauerhafte Auto-Sperrung der Straße sind fast nur Anhänger der Grünen. Ein Zufall, dass das ZDF dann die Stimme einer Grünen-Politikerin einfängt?

Hier könnte man misstrauisch werden. Immerhin sagt die ZDF-Reporterin Hayn gleich am Anfang des Beitrags, dass in der Hauptstadt neu gewählt wird: „Verkehr ist ein Riesenthema jetzt hier in der Stadt, [...] schließlich wird am Sonntag hier in Berlin nochmal gewählt.“

Hinzu kommt, dass der Sender nicht erwähnt, dass die Befragte bei den Grünen aktiv ist. Wer aber den Namen „Marie Heidenreich“ im Internet eingibt, landet direkt auf ihrer Webseite, wo sie ihr parteipolitisches Engagement schildert. Ein Hauch von Schicksal war das sicherlich nicht.