Mann in Moabit rassistisch beleidigt und geschlagen

Berlin -Nach einem Überfall auf einen 32-Jährigen im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit ermittelt der Staatsschutz. Unbekannte sollen den Mann rassistisch beleidigt haben, bevor sie ihn schlugen und am Kopf verletzten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er habe die Polizei gegen 5.30 Uhr alarmiert. Nach seinen Angaben hätten ihn drei Männer nach Drogen gefragt. Als er dies verneint habe, sei es zu den Beleidigungen gekommen. Nachdem ihn ein Steinwurf verfehlt habe, hätten die Männer zugeschlagen. Als er um Hilfe schrie, flüchteten sie. Der Mann klagte laut Polizei über Kopfschmerzen und hatte eine Schwellung am Auge. Bei dem Angegriffenen handelt es sich laut den Ermittlern um einen US-Amerikaner.