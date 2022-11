Mann zeigt Nazi-Gruß und wird festgenommen Nach dem Zeigen des Hitler-Grußes ist ein Randalierer in Berlin-Friedrichshain von der Polizei festgenommen worden. Der 39-jährige Mann schrie am Sonntagaben... dpa

Berlin -Nach dem Zeigen des Hitler-Grußes ist ein Randalierer in Berlin-Friedrichshain von der Polizei festgenommen worden. Der 39-jährige Mann schrie am Sonntagabend in einer Kneipe in der Nähe des Ostkreuzes herum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der Wirt ihn herauswarf, beleidigte der Randalierer ihn rassistisch und zeigte den Nazi-Gruß. Polizisten stoppten den Mann dann auf einer Fußgängerbrücke am Ostkreuz, bei der Festnahme wehrte er sich.