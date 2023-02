Männer gehen deutlich häufiger wegen Sucht in Reha Unter dem Dach der Rentenversicherung werden viele unterschiedliche Rehas angeboten. Häufig geht es dabei um Suchterkrankungen - vor allem bei Männern. dpa

ARCHIV - Alkoholabhängigkeit ist ein häufiger Grund für eine Reha - Männer sind öfter betroffen als Frauen. Finn Winkler/dpa

Berlin -Deutlich mehr Männer als Frauen gehen wegen einer Suchterkrankung in Reha. Im vergangenen Jahr lag das Verhältnis bei den Rehas der Rentenversicherung in diesem Bereich bei etwa drei zu eins. Das geht aus aktuellen Daten der Rentenkasse hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. In Hannover findet ein Kongress der Rentenversicherung zum Thema Rehabilitation statt.