Männer in Berlin-Mitte homophob beleidigt und angegriffen

Berlin -Bei einem mutmaßlich homophoben Angriff ist ein 30-Jähriger in Berlin-Mitte an Kopf, Knien und Hals verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übernahm der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz die Ermittlungen.