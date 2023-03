Marburger Bund ruft Ärzte zu Warnstreik auf Im Tarifstreit um mehr Geld für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken will die Gewerkschaft Marburger Bund den Druck mit zwei Warnstreikwellen erhöhen. ... dpa

ARCHIV - Eine Frau hält bei einer Kundgebung des Marburger Bund ein Plakat mit der Aufschrift "Müde Ärzt*innen machen Fähler". Arne Dedert/dpa/Archivbild

Berlin -Im Tarifstreit um mehr Geld für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken will die Gewerkschaft Marburger Bund den Druck mit zwei Warnstreikwellen erhöhen. An diesem Dienstag sind Mitglieder in Brandenburg, am Berliner Helios-Klinikum Buch, in Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen, wie der Marburger Bund am Montag in Berlin mitteilte. Eine zentrale Kundgebung ist in Hamburg geplant.