Margot Friedländer hat sich einen Satz parat gelegt. Sie wolle die Stimme derjenigen sein, „die nicht mehr sprechen können“. Die im Nationalsozialismus entrechtet, vertrieben, ermordet, vernichtet wurden. Weil sie Juden waren. Also spricht Margot Friedländer für sie und für sich selbst, geht an Schulen, berichtet von der Nazizeit. Seit Jahren tut sie das regelmäßig. Ihr Antrieb: Nie wieder dürfe passieren, was Millionen Menschen ihrer Generation angetan wurde.



Wie lange jedoch Margot Friedländer ihre Stimme noch erheben können wird, ist offen. Die Berliner Ehrenbürgerin ist inzwischen 101 Jahre alt.

Geboren 1921 in Berlin, deportiert 1944 ins Konzentrationslager, befreit im Mai 1945, entging Margot Friedländer nur knapp dem Tod durch den NS-Terror. Alle anderen aus ihrer direkten Familie wurden ermordet. Nach Jahrzehnten im Exil in New York kehrte sie 2009, hochbetagt, in ihre Heimatstadt zurück.

Seit einiger Zeit schon hat sich Margot Friedländer bei ihren Vorträgen aufnehmen lassen – für den Fall, dass sie eines Tages nicht mehr persönlich auftreten könne. Und jetzt, da ihre Kräfte nachlassen, hat sie eine Stiftung gegründet, die ihr Lebenswerk fortführen soll, „auch in einer Zeit ohne Zeitzeugen“, wie sie am Montag vor Journalisten sagte: die Margot-Friedländer-Stiftung für Freiheit und Demokratie. Nicht nur Schüler sollten vom Holocaust hören und lernen, auch die Eltern, „die Mitte der Gesellschaft“. Sie habe ihr Vermögen in diese Stiftung einfließen lassen, hieß es.

Die Stiftung werde von Personen geführt, „mit denen ich seit vielen Jahren befreundet bin, denen ich tief vertraue“, sagte die alte Dame, gekleidet in eine schöne, bunte Kostümjacke. Die habe sie 1958 auf ihrer Hochzeitsreise nach Capri getragen, erzählte sie später am Rande der Veranstaltung in einer Seniorenresidenz beim KaDeWe, in der sie lebt.

Monika Grütters wird Vorstandschefin der Stiftung

Eine von Margot Friedländers Vertrauten ist Monika Grütters. Die CDU-Politikerin, ehemalige Kulturstaatsministerin, ist Vorsitzende des fünfköpfigen ehrenamtlichen Vorstands der Stiftung. An Grütters Seite saß unter anderem der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck.



„Welche 101 Jahre alte Dame kann das schon: ihre eigene Stiftung vorstellen?“, fragte Grütters rhetorisch. Aufgabe des Vorstands sei es, mithilfe von Friedländers Geschenk deren Lebenswerk weiterzuführen, auch über deren Zeit hinaus. Von den Büroräumen in der Mendelssohn-Remise in der Jägerstraße am Gendarmenmarkt aus wolle man unter anderem Spenden sammeln, um neben der erinnerungspolitischen Arbeit auch den jährlich vergebenen Margot-Friedländer-Preis weiterhin vergeben zu können.

Joachim Gauck: Friedländer beschenkt uns mit ihren Geschichten

Joachim Gauck sprach ebenfalls von dem Geschenk Margot Friedländers. Dies sei jedoch keineswegs nur materiell. „Wir sind alle nicht verwandt, aber wir sind alle beschenkt“, sagte der ehemalige Bundespräsident. Er werde „immer denjenigen dankbar sein, die in das Land der Mörder zurückgekommen sind“. Nun, da alle Freunde Margot Friedländers in New York lange tot seien, „beschenkt sie uns mit ihren Lebensgeschichten, die phasenweise zum Heulen sind“, aber oft eben auch von einem unbändigen Überlebenswillen geprägt. Am Ende, so Gauck, wisse auch Margot Friedländer: „Das letzte Hemd hat keine Taschen!“ Vielleicht sei das auch ein Vorbild für andere Hochbetagte.