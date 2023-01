Margot Friedländer mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer hat das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse erhalten. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zeich... dpa

ARCHIV - Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende, und Franziska Giffey (r, SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, steht nach der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse neben einer Büste, die Friedländer zeigt. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer hat das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse erhalten. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zeichnete die 101-Jährige am Montag im Roten Rathaus in Berlin aus. Friedländer war laut Senatskanzlei bereits vor elf Jahren mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. 2016 erhielt sie den Verdienstorden des Landes Berlin.