Marode Unterkünfte, veraltetes Material und überlange Beschaffungszeiten – der Bericht der Wehrbeauftragten Eva Högl für das Jahr 2021 fügt sich kontinuierlich in die Beschwerden ihrer Vorgänger ein. Angesichts der Krisenlage durch den Krieg in der Ukraine bemühte sich Högl gleichzeitig um Optimismus: „Die Bundeswehr ist einsatzbereit“, versicherte sie am Dienstag bei der Vorstellung des Berichtes. „Sie kann auch ihre Verpflichtungen in der Nato übernehmen.“

Sie dankte den Männern und Frauen für die in der Corona-Pandemie und bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geleistete Amtshilfe. Allerdings müsse damit nun allmählich Schluss sein: „Die Truppe kann kein dauerhafter Ersatz für strukturelle Defizite im Bevölkerungsschutz und in der Katastrophenhilfe sein“, sagte Högl. „Hier müssen sich in erster Linie die politisch Verantwortlichen Gedanken machen, wie sie diesen Bereich besser aufstellen und stärken können.“

Ihr 150 Seiten langer Jahresbericht zeigt allerdings ebenfalls viele Bereiche auf, in denen die Bundeswehr schleunigst besser werden muss. So hat sich etwa die Einsatzbereitschaft bei Großgerät der Bundeswehr auf einem „niedrigen Niveau“ eingependelt, heißt es da. Das Verteidigungsministerium beziffere die materielle Einsatzbereitschaft aller 69 Hauptwaffensysteme auf 74 Prozent. Das ist immerhin eine leichte Steigerung zu den 71 Prozent, die im Jahr 2020 konstatiert wurden. Der Bundeswehrverband, der die Interessen der Soldatinnen und Soldaten vertritt, sieht die Einsatzbereitschaft allerdings aktuell bei maximal 50 Prozent. Und der Fortschritt ist auch bei der Bundeswehr ganz eindeutig eine Schnecke: „Verbesserungen in der Breite erfolgen nur langsam und sind vielfach kaum erkennbar“, heißt es im Bericht der Wehrbeauftragten.

Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise im Ausbildungszentrum Munster im vergangenen Jahr nur durchschnittlich 13 Kampfpanzer Leopard 2 für die Ausbildung zur Verfügung standen. Gebraucht würden aber 35. Auch beim Schützenpanzer Puma sei kein geregelter Ausbildungsbetrieb möglich. Der erfolgt deshalb auf dem Schützenpanzer Marder, der seit den 1970er-Jahren im Dienst steht. Nicht viel besser sieht es bei der Luftwaffe aus. So stehen laut Bericht von den mehr als 30 Transportflugzeugen A400M nur zehn bis zwölf einsatzbereit zur Verfügung. Piloten in ihrer Ausbildung müssten daher länger als ein Jahr warten, um den ersten Flug in einer echten Maschine statt im Simulator absolvieren zu können.

Ein trauriges Kapitel im Jahresbericht ist auch das über die Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten. Hier wird vor allem die „überbordende Bürokratie im Beschaffungswesen“ beklagt, was im Klartext heißt: Geld wäre genug da, aber das Material kommt dennoch nicht vor Ort an. Die Marineflieger etwa haben keine angemessenen Helme, weil die alten schlicht abgenutzt sind. Das Problem ist nicht sprunghaft aufgetreten, wird jedoch seit Jahren verschleppt.

Überhaupt ist die Ausstattung der Truppe ein wahres Trauerspiel. So ist die Ausstattung mit Schutzwesten seit Jahren ein einziges Ärgernis, das bei einzelnen Schießanlagen mittlerweile sogar den geregelten Ausbildungsbetrieb verhindert. Schuld daran ist auch die Bürokratie. Einer 1,68 Meter großen Soldatin etwa war die Schutzweste der Größe S zu groß. Ihr Antrag auf eine Schutzweste der Größe XS lehnte das Beschaffungsamt jedoch ab. Begründung: XS gibt es erst für Soldatinnen und Soldaten, die kleiner als 1,60 Meter sind.

Pech hatte auch ein Soldat, der unglücklicherweise die Schuhgröße 51,5 hat. Er musste beim Einsatz in Mali (Jahresdurchschnittstemperatur 36 Grad) über Wochen seine Winterstiefel tragen, bis er tropentaugliche in seiner Größe erhielt.

Derartige Beispiele sind eher weniger angetan, die Attraktivität der Bundeswehr bei möglichen Bewerberinnen und Bewerbern zu erhöhen. Doch auf die ist die Truppe dringend angewiesen, denn die derzeit etwa 184.000 Männer und Frauen sollen auf eine Zahl um die 200.000 anwachsen. Dass die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde, hatte Högl seinerzeit kritisiert. Dennoch ist sie nicht dafür, zur alten Regelung zurückzukehren. Sie spricht sich vielmehr dafür aus, mehr Freiwillige anzuwerben.

Freiwilliger Wehrdienst: Viele brechen vorzeitig ab

So richtig erfolgreich war das bisher nicht. Im vergangenen Jahr meldeten sich gerade mal 843 zum Freiwilligen Wehrdienst, der zwischen sieben und 23 Monate lang sein kann. Ein Viertel von ihnen brach die Zeit aber vorher ab – eine Zahl, die Högl viel zu hoch findet. Für zu niedrig hält sie dagegen die Zahl der Frauen in der Bundeswehr. Seit exakt zwanzig Jahren dürfen auch sie den Dienst an der Waffe leisten. 26.606 Frauen dienen derzeit in der Bundeswehr, das sind rund 14 Prozent. „Ihr Anteil muss steigen, auch in Führungspositionen“, sagte Högl am Dienstag.

Solange die Soldatinnen und Soldaten in schlecht sanierten, teilweise überbelegten Kasernen untergebracht sind, in deren Zimmern sich oft nur eine Steckdose zum Aufladen des Handys findet, wird die Attraktivität des Berufes für junge Leute kaum steigen.

Marode Kasernen: Schimmelbildung ist ein Dauerthema

Bei fast jedem Truppenbesuch begegnet ihr das Thema Infrastruktur, berichtet die Wehrbeauftragte: 28 Prozent der Unterkunftsgebäude wiesen erhebliche Abnutzung auf. Das geht sogar bis hin zur Gesundheitsgefährdung der Soldatinnen und Soldaten: „Schimmelbildung ist ein Dauerthema“, heißt es in dem Bericht. Auch der Zustand von Sanitäreinrichtungen, Truppenküchen und Sportplätzen sei zum Teil desolat. Es bestehe erheblicher Investitionsbedarf. „An Geld mangelt es hierbei eher selten“, heißt es im Bericht. Die zuständigen Landesbauverwaltungen sind personell nicht ausreichend aufgestellt. Hinzu kommen enge rechtliche Vorgaben sowie das Zusammenspiel verschiedener Akteure, die Sanierungen und Neubauten mitunter erheblich verzögern.“ Auch hier also: Die Bürokratie steht Verbesserungen beständig im Weg.

Dennoch begrüßt auch die Wehrbeauftragte die Entscheidung der Bundesregierung, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr anzulegen. „Das ist in schweren Zeiten eine gute Nachricht für die Bundeswehr“, sagte sie am Dienstag. Das erlaube die notwendigen Investitionen in Großgeräte und Einsatzfähigkeit. „Die Dringlichkeit und Notwendigkeit dessen legt Putins Angriff auf die Ukraine schonungslos offen“, so Högl.