Marodes Gymnasium: Giffey sagt Millionen für Sanierung zu

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat eine Sanierung des als marode geltenden Gymnasiums am Europasportpark in Berlin-Pankow für 40 Millionen Euro in Aussicht gestellt. „Es muss was passieren, und es wird etwas passieren“, sagte Giffey am Freitag nach einem Krisengespräch mit Vertretern von Eltern und Schülern, des Bezirks sowie der Finanz- und Bildungsverwaltung im Roten Rathaus. „Die Schule wird mit mindestens 40 Millionen Euro ab 2024 saniert werden“, kündigte die SPD-Politikerin an.