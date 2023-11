Martin Luther King: Mit der Macht des Wortes

Martin Luther King (1929-1968) lebte in einer Welt voller Gewalt gegen Schwarze. Rassismus nahm die weiße Mehrheit der Amerikaner bis Mitte der 1950er als eine Art Naturgesetz hin. King entschied sich für gewaltfreien Widerstand. Als wirksam erwies sich der Massenboykott – wie der 1955 in Montgomery, wo King als 26-Jähriger als Pfarrer zum Wortführer auftrat: 381 Tage verweigerten die schwarzen Bürger die Benutzung von Bus und Bahn. Dann verbot der Oberste Gerichtshof Rassentrennung in öffentlichen Transportmittel. Der unerschrockene Bürgerrechtler begeisterte die Massen; rhetorisch begabt, nutzte er die Macht des Wortes. Eine kleine Gruppe Gleichgesinnter wuchs zur Massenbewegung. Am 28. August 1963 nahmen 250.000 Menschen, darunter viele Weiße, am friedlichen „Marsch auf Washington“ teil. Hier hielt Martin Luther King seine wichtigste Rede: „I have a dream…“. Was wäre, wenn der „American Dream“ für alle gälte - auch für Schwarze? Ein fanatischer Rassist erschoss ihn 1968. Die Rassentrennung ist formal aufgehoben, doch Kings Mission ist bis heute nicht erfüllt.