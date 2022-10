Maske im Laden: Gesundheitssenatorin reagiert auf Inzidenz War Corona nicht eigentlich vorbei? Zwischenzeitlich konnte man den Eindruck bekommen, aber nun schwillt die Infektionswelle wieder an. In Berlin könnte die ... dpa

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Berlin -Wegen steigender Corona-Zahlen könnten in Berliner Läden, Museen und anderen öffentlichen Gebäuden bald wieder Masken Pflicht werden. Die Einführung will Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) nächste Woche dem Senat vorschlagen, wie der „Tagesspiegel“ und der rbb am Mittwoch berichteten. Kunden und Besucher müssten sich demnach dann mit einer OP-Maske schützen - in der Bahn allerdings weiter mit FFP2-Maske.