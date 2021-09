Berlin - Alex war 20 Jahre alt und arbeitete in einer Tankstelle in Idar-Oberstein, ein Nebenjob. Er war Student und hatte laut Zeitungsberichten viele Freunde. Am Samstagabend wurde Alex durch einen gezielten Kopfschuss bei der Arbeit ermordet.

Am Montag wurden Tathergang und Motiv bekannt, der Täter gestand. Er habe mit dem Mord seinen Frust an den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum Ausdruck bringen wollen. Ein „Zeichen“ habe er setzen wollen. Als Ventil für seine Aggression wählte er den Gebrauch eines Revolvers. Er nahm einer Person das Leben.

In der Sozialwissenschaft gibt es ein methodisches Konzept, das Framing. Es eignet sich, um zu ermitteln, wie Formulierungen die Deutung eines Sachverhalts beeinflussen. Eine häufige Schlagzeile in diesen Tagen lautete sinngemäß: „Ermordet wegen Maskenpflicht“.

Die Maske ist Feindbild der verschwörungsideologischen Szene

Nun drehen sich viele Berichte seither um die Gesinnung und die Aktivitäten des Täters. Seine Ablehnung der Corona-Maßnahmen und sein Zweifel an der Existenz der Krankheit scheinen nur ein kleiner Teil eines Weltbildes zu sein, das sich erschreckend stimmig in das Bild einer zunehmend gewaltbereiter werdenden Szene von „Querdenken“ und Verschwörungsmythen einfügen ließe. Nachbarinnen beschreiben ihn in Berichten als aggressiv und frauenfeindlich, laut FAZ finden sich auf seinem Twitter-Profil Beiträge, die gegen Klimaaktivismus, Einwanderung und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wettern. In einem Beitrag steht „Ich bin ein Rassist“. Er besaß keine Waffenerlaubnis, hatte aber offenbar Waffen zu Hause.

Seitdem öffentlich die Verbindungen vom Täter in die „Querdenken“-Szene diskutiert werden, haben sich auch Gäste in Talkshows und Beiträge in den digitalen Netzwerken dazu positioniert: Statements von Politikern, Tweets und Videobotschaften kursieren unter einschlägigen Hashtags. Sie lauten #Alex oder #Mord und #Isar-Oberstein.

Doch im Zusammenhang mit dem Mord an Alex kursieren auch Beiträge mit dem Hashtag #Maskenpflicht. Die Forscherin Pia Lamberty wies in einem Interview mit der tageszeitung darauf hin, dass die Maske in der verschwörungsideologischen und rechtsextremen Szene längst Status eines Feindbilds hat.

So nutzte Friedrich Merz (CDU) die Gelegenheit in der Talkshow von Sandra Maischberger am Mittwochabend, um ein Zeichen in seinem Sinne zu setzen. Er finde die „Querdenken“-Szene „unsympathisch“, sagte Merz. Und dann: „Ich kann aber auch verstehen, dass ganz normale Menschen das Gefühl haben, die Einschränkungen seien etwas zu intensiv.“ Noch in der Sendung äußerte Merz Zweifel daran, ob das „mit dem Maskentragen“ weiterhin so bleiben müsse. In einem späteren Beitrag auf Twitter verwendete Merz zu diesem Thema das Hashtag #Maskenpflicht.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erklärt sich den Mord in einem Video so: „Warum? Weil es unterschiedliche Sichtweisen zu den Corona-Regeln gab.“ Unterschiedliche Sichtweisen. Ermordet „wegen“ Maskenpflicht? So kopiert auch Klöckner das Narrativ, es ginge hier um eine Meinungsverschiedenheit zu den Hygienemaßnahmen.

Mord ist kein "gesellschaftlicher Dissens" und das Tragen einer medizinischen Maske für wenige Minuten in einer Tankstelle ist keine Einschränkung angesichts der noch immer vorhandenen Infektionszahlen und täglichen Todesfällen. Ihr Tweet ist ein Schlag ins Gesicht der 1/2 https://t.co/Ai9kIHu31C — PolizeiGrün (@PolizeiGruen) September 23, 2021

Der WDR zog im direkten Zusammenhang mit dem Mord einen Soziologen zu Rate, der in einem Beitrag zum Umgang mit Maskenverweigerern empfiehlt: „Lächeln, nett sein und es höflich sagen.“ Angestellte sollten sich aber zum eigenen Schutz nicht auf eine Diskussion einlassen. Die tätlichen Angriffe im Zusammenhang mit den Maßnahmen nehmen zu. Nun sollen Kassierer und Busfahrerinnen freundlicher sein?

Das Ergebnis solcher Narrative ist eine Verschiebung von der eigentlichen Sache – dem Mord an einer Person – hin zu einer Infragestellung der Corona-Maßnahmen. Mit in der Sendung bei Maischberger diskutierte auch Arbeitsminister Hubertus Heil, der auf Merz’ Aussage hin „entsetzt“ darauf verwies, dass „da ein Mensch gestorben ist, der nichts falsch gemacht hat“. Es sei nicht der Moment für Verständnis für die Zweifler der Corona-Politik, sagte der SPD-Politiker.