Maskenpflicht soll in Brandenburg und Berlin fallen Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr soll in Brandenburg und Berlin bereits am 2. Februar fallen. Dies sei mit Berlin so abgestimmt worden, bestätigt... dpa

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Potsdam/Berlin -Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr soll in Brandenburg und Berlin bereits am 2. Februar fallen. Dies sei mit Berlin so abgestimmt worden, bestätigte Regierungssprecher Florian Engels am Freitag. Der Beschluss sei für die Kabinettssitzung am kommenden Dienstag geplant. Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.