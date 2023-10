Oren Rosenfeld war seit mehr als zwei Wochen nicht zu Hause. Seit der Angriff der Hamas auf Israel begann. Rosenfeld ist Journalist und Dokumentarfilmer, er hat einen Film über die verbindende Kraft des Hummus gedreht, Nationalgericht in Israel und anderen Ländern der Region, und er hat arabische Soldaten in der israelischen Armee für die BBC begleitet. Gerade arbeitete er an einem Dokumentarfilm über die Juden in der indischen Stadt Mumbai. Doch seit dem Angriff der Hamas auf Israel vor zwei Wochen ist er wieder als Journalist im Einsatz. Er gehörte zu den ersten Reportern, die nach den Massakern die Kibbuzim im Süden des Landes besuchen konnten.

Am Telefon schildert er, was er dort gesehen hat. Er ist gerade in Jerusalem, wird aber nach dem Interview wieder nach Aschkelon fahren, die Stadt liegt in der Nähe von Gaza, und dort in seinem Hotel auf die nächste Phase des Krieges warten, sagt er. Er schickt Fotos, die er selbst an den Orten des Schreckens aufgenommen hat.

Rettungskräfte und Armee im Kibbuz Be'eri, kurz nach der Befreiung. Oren Rosenfeld

Wann haben Sie sich entschieden, in den Süden von Israel zu fahren, in den Terroristen der Hamas eingedrungen waren?



Am 7. Oktober bekam ich morgens um halb zehn einen Anruf, ob ich als Producer für die BBC arbeiten könnte. Drei Stunden, nachdem die Terroristen ihren Anschlag begonnen hatten. Die BBC schickte einen Reporter aus der Ukraine nach Israel. Am 8. Oktober fuhren wir in den Süden. Direkt in den Horror. Wir gehörten zu den ersten Journalisten, die an den Orten der Massaker waren.

Wohin fuhren Sie zuerst?



Zum Kibbuz Kfar Aza. Wir waren unter den ersten Journalisten dort. Die Gegend war militärisches Sperrgebiet. Als wir ankamen, wurde noch geschossen, es gab ein großes Gefecht, Soldaten rannten umher. Nach einer halben Stunde luden sie uns in ihre Geländewagen. Wir hörten Artillerie, Panzer, Maschinengewehre, es gab noch Terroristen in der Gegend. Als wir schließlich im Kibbuz ankamen, sahen wir Leichen über Leichen. Es war apokalyptisch. Grauenhaft.

Ausgebrannte Autos in der Siedlung Netiv Haasara. 21 Menschen wurden hier ermordet. Oren Rosenfeld

Tote Terroristen?



Ja, die zuerst. Sie lagen zwischen den Häusern, viele noch mit ihren Waffen. Israelische Soldaten sicherten das Gelände. Über allem lag der Geruch des Todes, er war sehr stark. Manche Journalisten übergaben sich. Soldaten waren dabei, die Leichen der Kibbuz-Bewohner zu bergen. Sie liefen mit schwarzen Leichensäcken in den Händen von Haus zu Haus. Sie suchten die Frauen, Männer, Kinder, die alten Leute. Die Toten. Kaputte Wasserleitungen, der Boden war schlammig. Schlamm, der sich mit Blut mischte. Und immer das Geräusch von Explosionen. Es war, wie durch die Hölle zu laufen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Man sah auch, dass Häuser geplündert worden waren. Man erzählte uns, dass nach der Hamas andere Menschen aus Gaza gekommen sind, normale Leute, und den Schmuck der Ermordeten gestohlen haben. Sie haben auch Autos gestohlen, Traktoren, alles.

Oren Rosenfeld Zur Person Oren Rosenfeld, geboren 1976 in Jerusalem, ist Dokumentarfilmer, Filmproduzent und Journalist.

Bei vielen Israelis wurden nach den Massakern Erinnerungen an den Holocaust wach.



Ja, so geht es mir auch. So viele Juden, ermordet an einem Tag, auf die grauenhafteste Weise.



In Kfar Aza lebten 300 Menschen, mehr als 100 sollen tot oder verschleppt sein. Trafen Sie dort noch Überlebende an?



Nein, dort war nur noch Tod. Nicht mal die Hunde lebten noch. Die hatten sie auch erschossen. Es haben Menschen überlebt, aber die hatte man schon in Sicherheit gebracht.

Wie ging es Ihnen?



Ich bin seit 25 Jahren Journalist. Ich habe über die zweite Intifada berichtet, ich war nach Selbstmordanschlägen auf Busse oder Restaurants in Israel vor Ort, als auch die Ersthelfer eintrafen, ich habe auch schon früher wirklich schreckliche Dinge gesehen. Aber das übertrifft alles in seinem Schrecken. Wir waren auch im Kibbuz Be’eri.

Ein zerstörtes Haus im Kibbuz Be’eri, in dem etwa 100 Menschen von der Hamas ermordet worden sind. Oren Rosenfeld

Auch in Be’eri hat die Hamas ein Massaker verübt, jeder zehnte der etwa 1000 Bewohner soll dabei ermordet worden sein. Wann besuchten Sie den Ort?



Am Morgen nach dem Besuch in Kfar Aza hörte ich, dass eine der Frauen aus Be’eri, die vermisst wird, eine Bekannte von mir ist. Eine Friedensaktivistin namens Vivian Silver, ich kenne sie durch meine Arbeit. Sie ist eine Frau, die regelmäßig Kinder aus Gaza nach Israel ins Krankenhaus gebracht hat, damit sie gegen Krebs behandelt werden können. Wir trafen ihren Sohn in Tel Aviv, als er bei der Polizei eine DNA-Probe abgab, damit man herausfinden kann, ob seine Mutter unter den Ermordeten ist. Wir sind dann wieder in den Süden gefahren und bekamen einen Anruf von der Armee, dass sie zum ersten Mal nach dem Massaker mit Journalisten in den Kibbuz Be’eri gehen. Wir gingen mit der Gruppe rein, machten uns dann aber selbst auf die Suche.

Was wollten Sie in Be’eri finden?



Das Haus, in dem Vivian gelebt hat. Ihr Sohn hatte uns die GPS-Koordinaten gegeben. Das Letzte, was er von seiner Mutter gehört hat, war, dass Terroristen in ihr Haus kommen. Und dass sie ihn liebt. Als man später versuchte, ihr Telefon zu tracken, stellte man fest, dass es noch in ihrem Haus war. Wir dachten, wir finden es vielleicht. Als wir uns von der Gruppe der Journalisten trennten, trafen wir einen Mann der Hilfsorganisation Zaka. Das sind Freiwillige, die die Leichen bergen. Er verschloss gerade Leichensäcke. Der Mann sah die Koordinaten und sagte uns, er bringe uns hin. Auf der Fahrt erzählte er uns von dem Horror, den er gesehen hatte.

Können Sie das wiedergeben?



Verstümmelte Kinderleichen. Das schlimmste, wirklich. Er weinte. Ein kleines Mädchen, vielleicht acht Jahre alt, mit einer Harke im Kopf. Ein Baby mit einem Messer im Körper. Der Körper einer Frau, als sie ihn umdrehten, sahen sie, dass ihr Bauch aufgeschnitten war, sie war schwanger. Sie haben ihr das Kind aus dem Bauch geschnitten. Das hat dieser Mann gesehen. Und noch mehr.

Haben Sie das Haus Ihrer Bekannten gefunden?



Es war niedergebrannt, nur eine Wand stand noch. Wir schickten ihrem Sohn Yonathan ein Bild. Ja, da stand das Haus meiner Mutter, antwortete er. Die Armee hat uns dann gefunden und weggeschickt.

Zerstörung und Brandspuren im Kibbuz Be’eri. Oren Rosenfeld

Wie findet man heraus, wer in komplett niedergebrannten Häusern gestorben ist?



Archäologen kommen jetzt zur Hilfe. Sie gehen durch das, was übrig geblieben ist, und suchen nach Spuren, die man vielleicht später mit DNA zuordnen kann.

Haben Sie weitere Tatorte der Massaker besucht?



Nach Be’eri hatte ich genug von diesen organisierten Todestouren. Ich habe viele Freunde verloren. Filmemacher, Journalisten. Im Kibbuz Nahal Oz, in Netiv Haasara. Aber eine Freundin von mir in Netiv Haasara hat überlebt, in ihrem Schutzraum. Sie ist eine Landwirtin, der Ort ist eine kleine Landwirtschaftsgemeinde direkt an der Grenze zu Gaza. 21 ihrer Nachbarn wurden ermordet. Dort waren noch gar keine Journalisten gewesen, als wir ankamen. Das ganze Gebiet ist vom Militär abgeriegelt. Aber meine Freundin durfte zurück, um ein paar Sachen aus ihrem Haus zu holen. Sie nahm uns mit. Sie zeigte uns, wo sie überlebt hatte, dann das Haus eines Nachbarn, den ich kannte. Er war Kameramann, er schaffte es, ein paar Bilder zu machen, bevor er erschossen wurde. Im nächsten Haus war ein Paar in seinem Bett ermordet worden.

Was haben Sie in diesem Haus gesehen?



Blut, viel Blut. Blutspuren auf dem Boden. Die beiden hatten drei Hunde aus einem Tierheim adoptiert, die wurden auch erschossen. Vom nächsten Haus stand nur noch der Schutzraum, alles andere war niedergebrannt. Die Menschen in diesem Schutzraum sind erstickt. Drei Kinder und ihre Eltern. Bei einem anderen Schutzraum sieht man noch die Fußspuren der Terroristen, die versuchten, die Tür aufzubrechen. Aber diese Familie konnte durch ein Fenster fliehen. Ich glaube, die Welt versteht das Ausmaß dieser Massaker nicht.

Was versteht die Welt nicht?



Das waren 2000 Dschihadisten, Extremisten, mit Maschinengewehren, teilweise auf Drogen. Man hat Substanzen bei ihnen gefunden, dieselben, die auch der IS benutzt, Captagon. Mit diesen Drogen hält man Stunden um Stunden durch, egal, was man macht. Die BBC, für die ich arbeite, macht einen großen Fehler, immer noch von Kämpfern zu sprechen, nicht von Terroristen. Das war keine Armee, das waren auch nicht Militante. Sie kamen, um das Land zu terrorisieren. Und sie haben es geschafft.

Wie meinen Sie das?



Das Land ist traumatisiert. Das Land ist in einem tiefen Schock. Es ist, als wäre etwas zerbrochen, was man erst wieder zusammensetzen muss. Der Alltag ist angehalten. Viele Schulen sind dicht. Die Männer sind bei der Armee. Alle warten auf den Beginn des Krieges, auf die nächste Phase. Wir müssen diesen Feind zerstören.

Ausgebranntes Auto im Kibbuz Be’eri, davor zwei Tragen, im Hintergrund patrouillieren israelische Soldaten. Oren Rosenfeld

Wie nehmen die Menschen in Israel die Reaktionen in aller Welt auf?



Wir haben die Bilder gesehen, von den großen pro-palästinensischen Demonstrationen, in Malmö, in Paris, in London, auch in Berlin. Von der Aggression. Die Menschen in Israel wissen, dass die Welt antisemitisch ist. Dass die Welt gegen Israel ist. Der Generalsekretär der Uno hat gesagt, die Massaker seien „nicht in einem Vakuum passiert“. Es ist also unsere Schuld?

Wie reagieren die Israelis darauf?



Um ehrlich zu sein, den Menschen in Israel ist im Moment egal, was die Welt von ihnen denkt. Jeder von uns kennt jemanden, der ermordet oder entführt worden ist. Meine Tochter ist bei der Marine in Eilat am Roten Meer, sie wurden dort gerade aus dem Jemen angegriffen. In Eilat sollen sich die Menschen erholen, die Massaker überlebt haben. Die Drohung aus dem Iran und von anderen, dass Israel zerstört werden soll, ist ernst gemeint. Sie arbeiten daran.