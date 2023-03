Maßnahmen gegen Jugendgewalt: Senat plant 20 Mio. Euro Nach den Silvesterkrawallen in Städten wie Berlin gab es lautstarke Forderungen nach Konsequenzen. Der Senat will nun eine Reihe von Maßnahmen gegen Jugendge... dpa

ARCHIV - Das Rote Rathaus, Sitz der Regierenden Bürgermeisterin sowie des Senats von Berlin. pa/Archivbild Philipp Znidar/dpa-Zentralbild/d

Berlin -Für Maßnahmen gegen Jugendgewalt in Berlin sollen noch in diesem Jahr 20 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Das hat der rot-grün-rote Senat am Dienstag beschlossen, wie die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach der turnusmäßigen Sitzung sagte. „Ich hoffe sehr, dass die Umsetzung jetzt erfolgt. Die Weichen sind dafür gestellt.“ Mit dem Geld soll ein Paket von Maßnahmen in den Bereichen Elternarbeit, Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit finanziert werden, aber auch die Jugendgerichtsbarkeit gestärkt werden.