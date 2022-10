Maurer und Gerst hoffen auf deutsches Doppel-Ticket zum Mond Zum Mond fliegen, „um dort zu blieben“ - das ist das erklärte Ziel von Astronaut Matthias Mauerer. Und nicht nur er sieht in dem Trabanten Zukunftspotenzial. dpa

Weßling -Die beiden deutschen Astronauten Matthias Maurer und Alexander Gerst hoffen darauf, dass sie beide in wenigen Jahren zum Mond fliegen können und nicht nur einer. „Warum können wir nicht beide fliegen?“, sagte Maurer am Rande eines von der bayerischen Staatsregierung veranstalteten „Raumfahrtgipfels“ beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Deutschland könne es sich leisten, diesen Anspruch zu formulieren. Beide betonten aber, wichtig sei zu allererst, dass es überhaupt wieder Mond-Missionen gebe, dass man dort Forschung betreiben könne.