Medien: 30 Tote bei Bootsunglück mit Migranten vor Italien Wieder endet der Weg nach Europa für Migranten tödlich. Vor der italienischen Südküste hat sich ein schweres Unglück ereignet. dpa

Rom -Bei einem Bootsunglück mit Migranten an der süditalienischen Küste sind Medienberichten zufolge mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen seien am Strand in Cutro in der Provinz Crotone in Kalabrien und im Meer entdeckt worden, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Sonntagmorgen unter Berufung auf die Polizei. Die Opferzahl könne noch deutlich steigen, weil viele Leichen noch nicht aus dem Meer geborgen seien, hieß es.