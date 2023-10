Laut einem Bericht des Spiegel will Sahra Wagenknecht am kommenden Montag in Berlin die Gründung einer neuen Partei ankündigen. Das will das Magazin aus dem Umfeld der Linke-Politikerin erfahren haben. Über ihre Pläne wolle sie in der Bundespressekonferenz sprechen.



Sahra Wagenknecht selbst hat sich noch nicht zu dem Medienbericht geäußert. Auch eine Anfrage der Berliner Zeitung blieb bislang unbeantwortet. Mehrere Vertraute wollten den Bericht nicht bestätigen.

Wagenknecht und die Linke: Verliert die Partei ihren Fraktionsstatus?

Wie der Spiegel berichtet, werde die Bundestagsabgeordnete am Montag angeblich zunächst den Verein „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ vorstellen. BSW soll für „Bündnis Sahra Wagenknecht“ stehen. Über den Verein hatte zuerst der Stern berichtet, er war im Umfeld von Wagenknecht gegründet worden. Wagenknecht werden in der Bundespressekonferenz ein Dokument vorstellen, schreibt der Spiegel, wobei es sich um „eine Art Programmentwurf“ handle. Auch werde die 54-Jährige laut den Quellen des Magazins einen „klaren Ausblick“ auf die Parteigründung geben.

Der Verein BSW wird wohl vor allem der Finanzierung des Parteiprojekts dienen. So könnten Wagenknecht und ihr Umfeld einen Spendenaufruf starten, um zusätzliches Geld für die Partei zu sammeln. In der Vereinssatzung heißt es: „Die Mittel des Vereins sind im Rahmen der Liquidation anderen Parteien oder Organisationen zuzuführen, die entsprechend dem Zweck des Vereins gefördert werden könnten.“



Nachdem die Gründung des Vereins über die Medien bekannt geworden war, reagierte der Vorstand der Linken kürzlich mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss. Das Papier liegt der Berliner Zeitung vor.

Darin heißt es: „Mit diesem Schritt werden die Vorbereitungen für den Aufbau einer anderen Partei auf einer neuen Eskalationsstufe weiter fortgeschrieben.“ Und weiter: „Die Mitgliedschaft in der Partei Die Linke und der Kampf für die Ziele der Partei und die gleichzeitige Mitgliedschaft in einem Verein, der dem Aufbau eines anderen Parteienprojekts dient, schließen sich politisch aus.“

Auch hatten 58 Linke-Mitglieder nach den Wahlschlappen in Bayern und Hessen einen Antrag auf ein Parteiausschlussverfahren gegen Wagenknecht bei der Landesschiedskommission in Nordrhein-Westfalen eingereicht. Vor dem Hintergrund einer möglichen Parteigründung hat sich Wagenknecht mit der Linken überworfen.

Bundespressekonferenz will ihr Programm am Donnerstag veröffentlichen

Der Spiegel berichtet, dass Wagenknecht am Montag wohl noch nicht ihren Austritt aus der Linken und der Bundestagsfraktion bekannt geben werde. Es gilt als sicher, dass die Linke im Falle einer Parteigründung ihren Fraktionsstatus im Bundestag verlieren würde – mehrere Anhänger von Wagenknecht würden die Fraktion wohl verlassen. Schon bei zwei Austritten hätte sie nicht mehr die Mindestanzahl an Abgeordneten.

Die Bundespressekonferenz (BPK) konnte am Mittwochabend auf Nachfrage der Berliner Zeitung nicht bestätigen, dass Wagenknecht am Montag im Rahmen der BPK auftritt. Das Programm für die kommende Woche wird erst am Donnerstag um 14 Uhr bekannt gegeben – spätestens dann also sollte Klarheit herrschen.