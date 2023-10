Der Mord an Darja Dugina, der Tochter eines ultranationalistischen russischen Ideologen und bekannten Befürworters des Krieges in der Ukraine, löste im August 2022 eine Suche nach dem Täter aus. Wer hatte die Bombe unter dem Auto platziert, mit dem sie das Kulturfestival „Tradition“ verließ? War sie überhaupt das beabsichtigte Opfer des Angriffs? In einem exklusiven Bericht behauptet die Washington Post, der ukrainische Geheimdienst SBU habe das Attentat geplant und durchgeführt – im Gegensatz zu dem vehementen Dementi von damaligen Regierungsvertretern der Ukraine.



Quelle seien mehrere anonyme Mitarbeiter in den Geheimdiensten der Ukraine, der USA und anderer westlicher Länder. Das Komplott sei Teil eines ukrainischen „Schattenkrieges“ gegen Russland, wobei ukrainische Spione auch hinter den zwei Bombenangriffen auf die Krim-Brücke, dem Drohnenangriff auf den Kreml sowie die Angriffe auf russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer stehen sollen.