Medizin-Bewerber dürfen nach Panne doch studieren Erst zugesagt, dann wieder abgesagt: 282 Bewerber mussten in den letzten Wochen um ihren Studienplatz in Frankfurt bangen. Nun haben Universität, Vergabestel... dpa

ARCHIV - Hauptgebäude auf dem Campus Westend. Die «Johann Wolfgang Goethe-Universität» in Frankfurt am Main. Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main -Gute Nachricht für die Betroffenen des Zulassungsfehlers für Humanmedizin an der Goethe-Universität: Sie erhalten nun doch ein Angebot für einen Studienplatz, wie die Hochschule berichtete. Die Betroffenen würden am Mittwoch von der Stiftung für Hochschulzulassung, die bundesweit die Plätze vergibt, individuell per Bescheid informiert.