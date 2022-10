Mediziner: Gesundheitssystem hat sich nicht verbessert Immer mehr Menschen kommen in der aktuellen Corona-Welle in die Krankenhäuser, gleichzeitig ist das Gesundheitssystem nach Ansicht eines Intensivmediziners n... dpa

Berlin -Immer mehr Menschen kommen in der aktuellen Corona-Welle in die Krankenhäuser, gleichzeitig ist das Gesundheitssystem nach Ansicht eines Intensivmediziners nicht besser aufgestellt als vor der Pandemie und es fehlt Personal. „Die Fallzahlen steigen und wir haben ein Gesundheitssystem, das aus dem letzten Loch pfeift“, sagte Jörg Weimann, Berliner Landesvorsitzender des Bundes der Anästhesisten, am Donnerstag im rbb-Inforadio.