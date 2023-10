Mehr Abschiebungen: Für Polizeigewerkschafter ist Faeser-Plan eine „Luftnummer“

Die Bundesregierung will Abschiebungen vereinfachen und beschleunigen, doch schon gibt es Streit über die Frage, wie wirkungsvoll die neuen Regeln überhaupt sind. Und auch in der Ampel-Koalition laufen die Debatten weiter. Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann, beide FDP, fordern in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag Kürzungen bei den Leistungen für Asylbewerber. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) unterstützt den Vorschlag. „Wir wissen, dass auch die Sozialstandards ein wesentlicher Grund für die illegale Migration nach Deutschland sind“, sagt er. Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), hätte sich ebenfalls von dem Migrationspaket der Regierung mehr erwartet, wie er im Interview mit der Berliner Zeitung sagt. Er sorge sich um den sozialen Frieden.

Herr Wendt, die Bundesregierung will in Zukunft schneller und rigoroser abschieben. So steht es in dem Gesetzespaket, das jetzt vom Kabinett gebilligt worden ist. Erfüllt es Ihre Erwartungen?



Die großen Worte passen auf jeden Fall nicht zu den kleinen Schritten. Wir haben uns mehr erhofft. Mich ärgert, dass es als großer Wurf verkauft wird, aber letztendlich nur eine Luftnummer ist. Es wird damit keine Asylwende geben. Das Migrationsproblem an sich lässt sich auch nicht über Abschiebung allein lösen.

Was kritisieren Sie konkret?



In dem Gesetzespaket steht beispielsweise, dass Abschiebungen nicht mehr angekündigt werden sollen. Dabei stehen Abschiebungen am Ende eines langen Prozesses. Es ist ja nicht so, dass willkürlich einfach abgeschoben wird. Die Betroffenen wissen seit geraumer Zeit, dass sie das Land verlassen müssen, aber viele tun es nicht und verstecken sich vor den Behörden. Und da reicht es für die Polizei auch nicht, dass in Zukunft mehr als nur das eigene Zimmer desjenigen durchsucht werden darf, der abgeschoben werden soll. Auch die Dauer des Aufenthaltes in Abschiebezentren von zehn auf 28 Tage zu verlängern, ändert nichts. Ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Zahl kommt. Es braucht mindestens ein halbes Jahr. Ich würde mir wünschen, dass das im Nachhinein berücksichtigt wird.

Zur Person Rainer Wendt, 1956 geboren in Duisburg, ist seit 2007 Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) im Deutschen Beamtenbund. Seit Oktober dieses Jahres ist er außerdem Präsident der Europäischen Polizei-Union (EPU). Einer seiner ersten Termine wird am 29. November 2023 ein Gespräch mit dem Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Rainer Wieland, in Brüssel sein. Wendt ist CDU-Mitglied. 2015 sorgte er mit Äußerungen über die Flüchtlingspolitik für heftige Kritik, als er forderte, einen Zaun an der deutschen Grenze zu bauen. Der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung, Peter Altmaier (CDU), erwiderte damals: „Niemand kann sich auf Dauer völlig abschotten. Wir können noch so viele Rollen Stacheldraht ausrollen, das wird keine ausreichende Antwort auf diese Herausforderung sein.“

Das Bundesinnenministerium selbst räumt ein, dass es auch jetzt nicht zu deutlich mehr Abschiebungen kommen wird. Im Referentenentwurf des Bundesinnenministeriums heißt es, dass die Zahl der Abschiebungen durch das neue Gesetzespaket lediglich um etwa fünf Prozent (600 Fälle) steigen könnte, also kaum spürbar wäre.



Dass das jetzt nicht der große Wurf ist, sehen die ja selber. In Deutschland leben etwa 300.000 irreguläre Migranten mit Duldung, aber oft auch nur deshalb, weil sie keine Papiere haben. Dann gibt es noch weitere 50.000, die sofort ausgewiesen werden könnten. Doch die zu finden und bis zum Abschiebetermin festzuhalten, ist in der Praxis oft nicht umsetzbar. Wie gesagt, da helfen auch keine 28 Tage Aufenthalt im Abschiebezentrum. Trotzdem stellt sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser hin und erzählt groß, wir machen mehr Abschiebungen. Sie macht überhaupt keine Abschiebungen, weil sie nirgendwo eine Zuständigkeit hat. Und während die Zeit verstreicht, kommen noch mehr Geflüchtete nach Deutschland. Wir gehen davon aus, dass es täglich bis zu 3000 sind.

Was wäre die Lösung?



Die Bundespolizei muss eine eigene Abschiebe-Kompetenz bekommen. Denn diese 50.000 Menschen, die untergetaucht sind, die mit Haftbefehl gesucht werden, die reisen durch ganz Europa. Die treffen wir an Bahnhöfen und in den grenznahen Regionen. Nur wenn die Bundespolizei die Kompetenzen hat, kann sie diese festhalten. Die Bundespolizei mit ihren Verbindungskräften in vielen Ländern ist auch viel eher in der Lage, vor Ort zu klären, um wen es sich handelt und wie er zurückgeführt werden kann. Wir hatten gehofft, dass das in dem Gesetzespaket geregelt wird.

Wir haben viel Zeit verloren und sollten uns jetzt nicht länger mit leeren Versprechen aufhalten. Ich fürchte ansonsten um den sozialen Frieden. Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft

Sie sagen, Abschiebungen sind nicht die alleinige Lösung. Brauchen wir bessere Grenzkontrollen?



Ja, an den EU-Außengrenzen. Doch bis das geklärt ist, müssen wir die deutschen Grenzen besser sichern – und zwar mit Kontrollen und Auffangzentren, in denen illegal Einreisende erst einmal festgehalten werden. Wer aus einem sicheren Staat einreist, darf nicht sofort auf Länder und Kommunen verteilt werden, sondern muss in Aufnahmezentren an der Grenze auf den rechtskräftigen Bescheid warten. Wer nicht anerkannt wird, muss direkt von dort aus das Land wieder verlassen, das ist das richtige Signal in die Herkunftsländer. Wer keine Personalpapiere hat, darf ohnehin nicht einreisen, das muss oberste Prämisse sein. Wir haben viel Zeit verloren, und sollten uns jetzt nicht länger mit leeren Versprechen aufhalten. Ich fürchte ansonsten um den sozialen Frieden. An jedem Tag wird unser Land mehr beschädigt und die Zukunft noch schwerer gemacht. Unsere Sozialsysteme werden kollabieren, wenn es so weitergeht. Und die Gesellschaft wird weiter gespalten und die politischen extremen Ränder gestärkt. Das muss verhindert werden.