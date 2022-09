Mehr als 100 Erzieherinnen und Eltern wollen Kita-Reform Mehr als 100 Erzieherinnen, Erzieher und Eltern haben ihrem Ärger über die zunächst auf Eis gelegte Reform des Kita-Rechts in Brandenburg Luft gemacht. Mit d... dpa

Bei der Protestaktion «Pappesatt - alles heiße Luft» demonstrieren Menschen für die Verabschiedung der Brandenburger Kita-Reform. Jens Kalaene/dpa

Potsdam -Mehr als 100 Erzieherinnen, Erzieher und Eltern haben ihrem Ärger über die zunächst auf Eis gelegte Reform des Kita-Rechts in Brandenburg Luft gemacht. Mit der Reform soll unter anderem die Finanzierung der Kitas transparenter gestaltet werden, auch um teils große Differenzen bei den Kita-Beiträgen in den Städten und Gemeinden abzubauen. Die Protestaktion am Mittwoch vor dem Landtag in Potsdam stand unter dem Motto „Pappesatt - alles heiße Luft“. Auf einem Transparent stand zum Beispiel: „Frau Ernst, machen Sie mal Ernst!“. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sagte mit Blick auf die Landtagssitzung am Donnerstag, da öffne sich eine Tür.