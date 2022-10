Mehr als 193.000 ukrainische Schüler in Deutschland Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind zahlreiche Menschen nach Deutschland geflohen, darunter auch viele Kinder und Jugendliche, die mittlerweile ... dpa

ARCHIV - Grundschüler aus der Ukraine sitzen in einem Klassenzimmer in Dresden. Robert Michael/dpa

Berlin -Die Schulen in Deutschland haben gut sieben Monate nach Beginn des Ukraine-Kriegs mehr als 193.000 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus dem von Russland angegriffenen Land aufgenommen. Die Kultusministerkonferenz (KMK) gab die Zahl, die auf Meldungen der Länder aus der vergangenen Woche beruht, am Donnerstag mit 193.141 an. Das waren 2242 mehr als in der Vorwoche.