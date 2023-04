Mehr als 200 Migranten aus Lastwagen in Mexiko befreit Sie hatten zuvor mit Hilferufen auf sich aufmerksam gemacht. Auf der Flucht gen Norden nehmen Menschen aus Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador und ande... dpa

Nuevo Teapa -Im Osten von Mexiko sind 209 Migranten in einem verlassenen Lastwagen entdeckt worden. Die Menschen aus Mittel- und Südamerika wurden nahe Nuevo Teapa im Bundesstaat Veracruz aus dem Fahrzeug befreit, nachdem Hilferufe zu hören waren, wie die Einwanderungsbehörde INM am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Auch Kinder und Jugendliche waren darunter. Ein Migrant sei mit Erstickungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es in der Mitteilung weiter.