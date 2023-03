Mehr als 400.000 Abstimmungsscheine ausgestellt Zwölf Tage vor dem Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele in Berlin hat das Landeswahlamt mehr als 400.000 Abstimmungsscheine ausgestellt. Damit können e... dpa

Berlin -Zwölf Tage vor dem Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele in Berlin hat das Landeswahlamt mehr als 400.000 Abstimmungsscheine ausgestellt. Damit können etwa 16,7 Prozent der Stimmberechtigten an dem Entscheid zur schnelleren Klimaneutralität teilnehmen, wie die Landeswahlleitung in einer Statistik mitteilte. „405.000 Briefwahlanträge - lasst uns gemeinsam die 500k knacken!“, schrieb die Initiative „Klimaneustart“ auf Twitter.