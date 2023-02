Mehr als 770 Millionen Euro für UN-Bildungsfonds Das Erdbeben in der Türkei und Syrien zeigt: Schulgebäude werden bei Katastrophen oft zerstört oder zweckentfremdet. Unterricht für die Kinder bleibt auf der... Christiane Oelrich , dpa

HANDOUT - Die neunjährige Fatuma (2.v.r), hier beim Essen mit ihren Schulfreundinnen, will einmal Lehrerin werden. Das Mädchen aus Äthiopien kann dank einer UN-Initiative erstmals zur Schule gehen, bekommt eine warme Mahlzeit am Tag und Zugang zu sauberem Wasser - keine Selbstverständlichkeit in der Region. Unicef/dpa

Genf -Bei einer Konferenz in Genf hat die internationale Gemeinschaft Zusagen von mehr als 770 Millionen Euro für Bildungsangebote an Kinder in Not eingesammelt. Das Geld soll dazu beitragen, dass Schulen auch bei Katastrophen und in Kriegen Schulen in den betroffenen Ländern zur Verfügung stehen. Dazu gehören auch 210 Millionen Euro von der Bundesregierung. Deutschland ist mit Abstand der größte Geldgeber eines 2016 von den Vereinten Nationen gegründeten Fonds namens „Education Cannot Wait“ („Bildung kann nicht warten“).