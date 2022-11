Mehr Geld für Berlin: Senat berät über den Nachtragshaushalt Bei einer Sondersitzung des Senats geht es am Dienstag (10.00 Uhr) ums Geld. Im Mittelpunkt steht die Beratung über den geplanten Nachtragshaushalt. Er ist n... dpa

ARCHIV - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sowie ihre Stellvertreter, Umwelt- und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (l, Bündnis 90/Die Grünen) und Kultursenator Klaus Lederer (r, Linke). Carsten Koall/dpa

Berlin -Bei einer Sondersitzung des Senats geht es am Dienstag (10.00 Uhr) ums Geld. Im Mittelpunkt steht die Beratung über den geplanten Nachtragshaushalt. Er ist notwendig für die Finanzierung der vom Senat angekündigten Entlastungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der Energiekrise. Allein dafür sind nach Informationen aus Koalitionskreisen 1,5 Milliarden Euro nötig. Außerdem muss sich das Land an den Kosten für die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung beteiligen. Dafür gilt eine weitere Milliarde Euro als realistisch. Den Entwurf des Nachtragshaushalts will der Senat bereits am Dienstag beschließen.