Mehr Kinderarmut befürchtet - Scholz kündigt Schritte an Der Kanzler verspricht Entscheidungen zu weiteren Entlastungen für die nächsten Tage. Denn die galoppierenden Energiepreise drohen weitreichende soziale Folg... dpa

dpatopbilder - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt mit Regierungssprecher Steffen Hebestreit (dahinter) zum Pressestatement zur Gasumlage. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Die Energiepreiskrise stürzt viele Menschen nach Angaben von Verbraucherschützern und Bundesregierung in Verzweiflung und droht die Kinderarmut wachsen zu lassen. „Viele Menschen sind verzweifelt“, sagte die Vorsitzende der Verbraucherzentrale Bundesverband, Ramona Pop, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Am Donnerstag stellte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das geplante neue Entlastungspaket für die kommenden Wochen in Aussicht. Es soll Bürgerinnen und Bürgern gegen Inflation und hohe Energiepreise helfen.