Mehr Kleinkinder in Kita Betreuungsquote steigt nach Corona-Knick: Die Zahl der Kinder unter drei Jahren in der Kindertagesbetreuung ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. dpa

ARCHIV - Bundesweit gibt es rund 59.300 Kindertageseinrichtungen, 1,4 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Peter Kneffel/dpa

Wiesbaden -Mehr als jedes dritte Kleinkind in Deutschland wird in einer Kita betreut. Die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen lag im März 2022 bei 35,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.