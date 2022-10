Mehr Pflegebedürftige erhalten Zuwendungen In Berlin und Brandenburg erhalten mehr pflegebedürftige Menschen für ihre Betreuung Zuwendungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz. Wie das Amt für Statisti... dpa

Potsdam -In Berlin und Brandenburg erhalten mehr pflegebedürftige Menschen für ihre Betreuung Zuwendungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Potsdam am Donnerstag mitteilte, stieg deren Zahl in Berlin Ende 2021 verglichen mit 2019 um etwa 17 Prozent auf 185.500. In Brandenburg lag die Steigerung bei etwa 20 Prozent, die Zahl stieg auf etwa 184.600 Pflegebedürftige. Allerdings sei die Zunahme auch auf eine bessere statistische Erfassung zurückzuführen, hieß es. Mit dem Geld werden unter anderem Hilfen bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden, der Medikamenteneinnahme oder auch der Haushaltsführung beglichen. Voraussetzung für die Zahlungen ist, dass den Betroffenen einer der fünf Pflegegrade zuerkannt wurde.