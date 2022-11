Mehr Schulanfänger an Berliner Schulen In Berlin sind in diesem Jahr deutlich mehr Kinder eingeschult worden als im vergangenen Jahr. Etwa 38.000 Schulanfängerinnen und Schulanfänger gab es zu Beg... dpa

Berlin -In Berlin sind in diesem Jahr deutlich mehr Kinder eingeschult worden als im vergangenen Jahr. Etwa 38.000 Schulanfängerinnen und Schulanfänger gab es zu Beginn des Schuljahres 2022/23 in der Hauptstadt, wie das Statistische Bundesamt am Freitag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. Das seien 6,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.