Mehr Sozialarbeit an Brandenburger Schulen

Potsdam -Die Zahl der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an öffentlichen Schulen in Brandenburg ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das geht aus einer Erhebung des Bildungsministeriums vom Herbst 2022 hervor. Von den Gymnasien hätten mittlerweile 70 Prozent Angebote der Schulsozialarbeit, teilte das Bildungsressort am Sonntag mit. 2019 waren es noch 29 Prozent. Ähnlich sieht es in den Grundschulen aus. An 325 von 441 öffentlichen Schulen gibt es dem Ministerium zufolge Sozialarbeit - ein Anteil von 74 Prozent. Im Jahr 2019 waren es 62 Prozent der Grundschulen, in denen diese Arbeit geleistet wird.