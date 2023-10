Mehr und schneller: Regierung will Abschiebungen forcieren

„Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben“, erklärte Kanzler Scholz im „Spiegel“. Doch werden...

Die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will Hindernisse für Abschiebungen abbauen. So soll beispielsweise Ausreisepflichtigen in Haft ihre Abschiebung nicht mehr angekündigt werden. Christoph Soeder/dpa