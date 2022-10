Mehr Windkraft: Brandenburg stellt Regionalplanung um Damit künftig mehr Flächen für Windräder zur Verfügung stehen, stellt Brandenburg seine Regionalplanung um: Statt der bisherigen „Ausschlussplanung“, die Win... dpa

Potsdam -Damit künftig mehr Flächen für Windräder zur Verfügung stehen, stellt Brandenburg seine Regionalplanung um: Statt der bisherigen „Ausschlussplanung“, die Windkraftanlagen ausschließlich in so genannten Eignungsgebieten zuließ, sollen künftig mit einer „Angebotsplanung“ so genannte Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen werden, wie das Infrastrukturministerium am Montag mitteilte.