Mehrere Tote bei Raketenangriff auf Zentrum von Cherson Russland töte, „um der Einschüchterung und des Vergnügens willen", sagt Präsident Selenskyj. Zugleich warnt ein US-Institut: Der Kreml könnte in Belarus Angr...

Cherson -Bei russischem Beschuss der ukrainischen Stadt Cherson sind nach Angaben der Präsidialverwaltung in Kiew fünf Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Der Vizechef des Präsidialamtes in Kiew, Kyrylo Tymoschenko, veröffentlichte in seinem Telegram-Kanal Fotos von leblosen Menschen im Zentrum der unlängst von der russischen Besatzung befreiten Stadt.