Nach einem israelischen Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens steigen Feuer und Rauch auf. Fatima Shbair/AP/dpa

Jerusalem -In einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Eine Polizeisprecherin sprach am Freitagabend von einem Anschlag mit acht Toten, der Rettungsdienst nannte fünf Tote.