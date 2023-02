Mehrheit für zentralen Standort des Zukunftszentrums Vor der Entscheidung über das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation hat sich in einer Befragung eine Mehrheit für einen zentral... dpa

ARCHIV - "Standortentscheidung für Zukunftszentrum naht. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Leipzig -Vor der Entscheidung über das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation hat sich in einer Befragung eine Mehrheit für einen zentralen Standort in Deutschland ausgesprochen. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH antworteten 59 Prozent, der Standort solle „zentral in Deutschland liegen, weil das Zentrum für alle Deutschen wichtig ist“. Eine zentrale Lage in Ostdeutschland fanden 33 Prozent der Befragten wichtig, 23 Prozent votierten für eine Nähe zur Grenze osteuropäischer Nachbarländer.