Ampel-Koalition: Wer wird hier vor die Wand gefahren?

Nach 31 Stunden hatte man es kaum noch für möglich gehalten, aber am Ende hat der jüngste Koalitionsgipfel dann doch noch zu einem Ende gefunden. Angesichts dieser Dauer und des dahinter erkennbaren erbitterten Tauziehens wirkte Kanzler Olaf Scholz (SPD) ein bisschen lustig, als er kurz vor Schluss sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse ankündigte.

Das inflationäre Verwenden von Adjektiven verheißt selten Gutes. Auf 16 Seiten wurden zwar viele Worte aufgeschrieben, aber wer genauer hinschaut, sieht, Details werden erst in Gesetzen geregelt. Da hatte man dann schon fast Mitleid mit den Koalitionären, als sie sich am Ende mit schwarzen Augenringen Interviews stellten, obwohl sie sichtlich lieber erst mal geschlafen hätten.

Für Mitleid werden sie allerdings nicht bezahlt. Und so hagelt es, seit das Papier vorliegt, auch schon wieder Proteste. Die Deutsche Umwelthilfe spricht von Horrorergebnissen und einem Rückschritt. Die Koalition versündige sich an künftigen Generationen. Das Klima werde vor die Wand gefahren. Und all das vor allem, weil jetzt auch 144 Autobahnbauten als prioritär gelten sollen und voraussichtlich mit verkürzten Beteiligungsprozessen durchgepeitscht werden können. Diese Kritik ist schon berechtigt, auch wenn sich künftig an Autobahnen Solarpaneele entlangziehen sollen.

Genauso gibt es aber auch Zuspruch, zum Beispiel von der Bahn, die sich genauso wie das Baugewerbe über Investitionszusagen freut. Tatsächlich ist die Idee, Investitionsbedarf bei der Bahn künftig über erhöhte Mauteinnahmen aus der Lkw-Maut zu finanzieren ein echter Wendepunkt.

Kindergrundsicherung kommt gar nicht vor

Es gibt aber auch jede Menge Luft im Beschluss. Die Kindergrundsicherung kommt gar nicht vor. Das geißeln – wenig verwunderlich – Sozialverbände. Und bei den Heizungen, der großen Angstblase, weiß man hinterher nicht viel mehr als vorher. Dass niemand Haus- und Wohnungseigentümern auf den Pelz rücken wird, damit sie ihre Öl- und Gasheizungen herausreißen solange sie noch laufen, hat sich vielleicht mittlerweile herumgesprochen. Unklar bleibt aber, wie der soziale Ausgleich aussehen, und wo die Mangelware Wärmepumpe herkommen soll, wenn denn eine neue Heizung eingebaut werden muss. Für Details wird man auf den Gesetzgebungsprozess warten müssen.

Wie auch bei vielen anderen Punkten. Und da wird dann sicher erneut heftig gestritten werden. Das kann man wohl als sicher verbuchen. Denn die viele gute Laune, die die Koalitionäre seit dem Ende ihres Gipfels verströmen, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, wie heftig es gerade knirscht im Gebälk dieser Regierung. Interessanterweise bestreitet das auch kaum einer. Ruppig sei es zugegangen, ruppiger, als es sein sollte, verriet die Grünen-Chefin Ricarda Lang. Dasselbe Wort benutzte auch SPD-Chef Lars Klingbeil.

Aber wen wundert’s. Bis zum Gipfelbeginn hatten die Koalitionäre Probleme aufgehäuft und sich gegenseitig nichts geschenkt. Der Höhepunkt war erreicht, als der Entwurf zum Heizen in der Öffentlichkeit landete und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen) seinen Koalitionspartnern Durchstecherei vorwarf.

Die Grünen haben bei diesem Gipfel wohl die größten Zumutungen hinnehmen müssen – nicht nur beim Autobahnbau. Ganz offenbar haben FDP und SPD beim Klima einige Gemeinsamkeiten. Beide wollen die Bürger vor Zumutungen bewahren. Die Grünen werden auf ihre Rolle als Klimapartei zurückgeworfen und man fragt sich, wo eigentlich die Fortschrittskoalition abgeblieben ist.

Aber werden deshalb jetzt die Grünen und ihre ökologischen Projekte vor die Wand gefahren, um die Wortwahl der Umwelthilfe zu bemühen? Das kann man aus diesem Gipfel nun auch nicht ableiten. Ideologie wurde hintenangestellt. Pragmatismus hat sich durchgesetzt. Nun wird damit gearbeitet werden müssen bis zum nächsten Streit.

Dieses streiten, sich einigen und wieder streiten ist das System dieser Koalition. Das ist sicher anstrengend, für die Beteiligten wie auch für die Bevölkerung. Aber es ist auch eine recht treffende Übersetzung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Es herrscht keine Einigkeit, wie man umgehen sollte mit den Herausforderungen durch die zahlreichen Krisen wie Klimawandel, Transformation, Krieg und Inflation – in der Gesellschaft nicht, warum also in der Koalition? Gleichzeitig ist die Tragweite dessen, was gerade an Strukturveränderungen beschlossen wird riesig. Dieses Land wird sich verändern und zwar schnell. Da ist nur gut, dass auf offener Bühne gestritten wird. Verbale Auseinandersetzungen dienen der Meinungsbildung in einer Demokratie. Eine Binsenweisheit – aber deshalb ja nicht weniger war.