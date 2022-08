Melnyk lädt Kretschmer aus: „Sie sind unerwünscht“ Bei Lanz sagte Kretscher, der Krieg in der Ukraine müsse „eingefroren“ werden. Das verärgert den ukrainischen Noch-Botschafter - allerdings verspätet. dpa

ARCHIV - Andrij Melnyk will Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nicht in der Ukraine empfangen. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Der scheidende ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer von einem Ukraine-Besuch ausgeladen. „Mit Ihrer absurden Rhetorik über das Einfrieren des Krieges spielen Sie in Putins Hände & befeuern Russlands Aggression“, schrieb Melnyk am Sonntag bei Twitter. Er habe den CDU-Politiker einst in die Ukraine eingeladen. „Diese Einladung ist annulliert. Sie sind UNERWÜNSCHT. Punkt“, schrieb Melnyk.